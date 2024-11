Redondo anima a las víctimas de agresiones sexuales a "tener valor" y denunciar

Madrid, 28 oct (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha animado a las víctimas de agresiones sexuales a "tener valor" para denunciar porque "el sistema las protege y está con ellas", y ha recordado que "en España siempre que se ha producido un avance se ha hecho desde una situación personal", poniendo de ejemplo casos como el de la Manada o el caso Nevenka.

Así lo ha defendido en una entrevista con motivo del foro Octubre Trans organizado este lunes por le diario InfoLibre, donde preguntada por su reacción al enterarse de las denuncias de acoso y violencia sexual vertidas en los últimos días contra el político Íñigo Errejón, Redondo ha confesado haber sentido "mucha tristeza y preocupación por las víctimas", que, en sus palabras, "para el Ministerio siempre están en el centro".

La ministra ha subrayado que, tras el primer impacto de la noticia, reconoció que, "afortunadamente, España es un país en el que la legislación protege a las víctimas y pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales", en referencia a la ley del solo sí es sí.

"La sociedad española avanza por la vía de la igualdad y la lucha contra todo tipo de impunidad, y eso es un triunfo feminista", ha aseverado.

No obstante, Redondo ha reconocido que "todavía hay personas que no pueden o no sienten que puedan dar el paso a la denuncia", hacia las que ha pedido tener una "enorme empatía".

"Me gustaría insistir no ya a las víctimas, que muchas veces necesitan su tiempo, no se ven con fuerzas o no se reconocen como víctimas", ha argumentado la ministra, quien, en su lugar, ha puesto el foco en la familia y el entorno de estas mujeres, las cuales, en sus palabras, "muchas veces son esenciales para poder dar ese paso a la denuncia que permite que todos los mecanismos del sistema se pongan en marcha".

En esta línea, Redondo ha explicado que las denuncias han crecido alrededor de un 15 %, algo que, desde su perspectiva, se debe a que "la mujer se siente segura y la legislación la protege".

"La vergüenza está cambiando de bando, ya no la sienten las mujeres ni tienen porqué sentirla. Su palabra se cree, es suficiente y es fiable", ha defendido parafraseando a Gisèle Pelicot, la mujer francesa cuyo exmarido está siendo juzgado por drogarla, violarla e invitar a medio centenar de hombres a abusar también de ella.

Sobre los mecanismos necesarios para que casos como el de Errejón no vuelvan a ocurrir, Redondo ha apuntado que la ley de paridad aprobada el pasado julio obliga a los partidos a establecer un plan de igualdad y un protocolo antiacoso que "permitan prevenir y reaccionar con máxima transparencia y agilidad en defensa de las víctimas".

"Tenemos instrumentos", ha reconocido la ministra, quien, no obstante, ha hecho hincapié en que "tenemos que poder activarlos", en referencia a la necesidad de una denuncia. EFE