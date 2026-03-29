Acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para indemnizar los abusos sexuales

Madrid, 29 mar (EFE).- El Gobierno y la Conferencia Episcopal firmarán este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, junto al defensor del Pueblo.

A las 11:00 horas de este lunes está prevista la rúbrica del sistema de reparación de abusos sexuales, en la sede del Defensor del Pueblo, según la convocatoria de la que ha informado la Conferencia Episcopal.

El acuerdo será firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. EFE