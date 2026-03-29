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El Valencia Basket gana por segunda vez la Copa de la Reina de baloncesto

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Redacción Deportes, 29 mar (EFE).- El Valencia Basket ha ganado por segunda vez la Copa de la Reina de baloncesto al batir este domingo en la final por 70-65 al Hozono Jairis, que defendía el título.

El Valencia Basket une este título al logrado en 2024. EFE

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