El Valencia Basket gana por segunda vez la Copa de la Reina de baloncesto

Redacción Deportes, 29 mar (EFE).- El Valencia Basket ha ganado por segunda vez la Copa de la Reina de baloncesto al batir este domingo en la final por 70-65 al Hozono Jairis, que defendía el título.
El Valencia Basket une este título al logrado en 2024. EFE
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