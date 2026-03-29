Ocho personas heridas por un temporal de viento en Cataluña con rachas de más de 160 km/h

Barcelona, 29 mar (EFE).- Ocho personas han resultado heridas este domingo al ser alcanzadas por elementos derribados por el fuerte viento que ha azotado a Cataluña, especialmente en las comarcas del norte de Barcelona y Girona, donde se han registrado rachas de más de 160 kilómetros por hora (km/h).

Fuentes de Protección Civil han informado a EFE de que tres de los heridos, una mujer de 60 años y dos menores, han sido alcanzados por una lamina de techumbre en un campin de Camarasa, en Lleida.

Los heridos han sido evacuados en estado menos grave al hospital Arnau de Vilanova de Lleida por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

En paralelo, un hombre que se encontraba en un campin de Castell-Platja d'Aro, en Girona, ha sido alcanzado por la rama de un árbol y sufre traumatismos y heridas de carácter menos grave, según el SEM.

A estos heridos se suma una mujer herida también por traumatismo y que ha quedado en estado menos grave en Blanes (Girona) al ser alcanzada en la vía pública por un elemento derribado por el viento.

Otra mujer ha sido también golpeada por otro elemento en la calle en Calonge (Girona), si bien en este caso su estado es leve. Atendida por los sanitarios del SEM, ha sido dada de alta in situ.

En La Jonquera (Girona), el SEM ha atendido a otras dos personas que han quedado con heridas leves en la vía pública.

Este temporal de viento, el segundo en quince días que se da en las mismas comarcas, ha dejado fuertes rachas, según los registros anotados por el servicio Meteocat.

En el santuario de Queralt (Barcelona) y en Portbou (Girona) se han registrado hasta 168,5 kilómetros por hora, mientras que en el pantano de Dàrnius, en Girona, las rachas han sido de 141,5 y en Puig Sesolles, en el Montseny (Barcelona), de 132.

Sin trenes y sin fútbol

Renfe, por su parte, ha suspendido durante buena parte del día el servicios de los Rodalies de la línea R3, entre Vic y Ripoll, y la R11, entre Figueres y Portbou, por el riesgo de que los trenes pudieran chocar contra elementos caídos en las vías.

La Federación Catalana de Fútbol ha suspendido todos los partidos de fútbol y fútbol sala de este domingo en las comarcas del Alt Empordà, Berguedà, Solsonès, Ripollès, La Garrotxa, norte de Cerdanya y la ciudad de Girona por el fuerte viento.

Meteocat prevé que el punto álgido de este episodio se prolongue hasta las 20:00 horas de este domingo, si bien el viento seguirá soplando, aunque con menor fuerza, en los próximos tres días.

El lunes, el martes y el miércoles soplará viento del norte fuerte en el Pirineo, en el tercio sur y en el Empordà, aunque con menor intensidad que hoy.

Continuará también el temporal de nieve en la vertiente norte del Pirineo, así como el marítimo, que hoy ha obligado a suspender la conexión por barco entre Barcelona y Menorca. EFE

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