Espana agencias

Ocho personas heridas por un temporal de viento en Cataluña con rachas de más de 160 km/h

Guardar

Barcelona, 29 mar (EFE).- Ocho personas han resultado heridas este domingo al ser alcanzadas por elementos derribados por el fuerte viento que ha azotado a Cataluña, especialmente en las comarcas del norte de Barcelona y Girona, donde se han registrado rachas de más de 160 kilómetros por hora (km/h).

Fuentes de Protección Civil han informado a EFE de que tres de los heridos, una mujer de 60 años y dos menores, han sido alcanzados por una lamina de techumbre en un campin de Camarasa, en Lleida.

Los heridos han sido evacuados en estado menos grave al hospital Arnau de Vilanova de Lleida por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

En paralelo, un hombre que se encontraba en un campin de Castell-Platja d'Aro, en Girona, ha sido alcanzado por la rama de un árbol y sufre traumatismos y heridas de carácter menos grave, según el SEM.

A estos heridos se suma una mujer herida también por traumatismo y que ha quedado en estado menos grave en Blanes (Girona) al ser alcanzada en la vía pública por un elemento derribado por el viento.

Otra mujer ha sido también golpeada por otro elemento en la calle en Calonge (Girona), si bien en este caso su estado es leve. Atendida por los sanitarios del SEM, ha sido dada de alta in situ.

En La Jonquera (Girona), el SEM ha atendido a otras dos personas que han quedado con heridas leves en la vía pública.

Este temporal de viento, el segundo en quince días que se da en las mismas comarcas, ha dejado fuertes rachas, según los registros anotados por el servicio Meteocat.

En el santuario de Queralt (Barcelona) y en Portbou (Girona) se han registrado hasta 168,5 kilómetros por hora, mientras que en el pantano de Dàrnius, en Girona, las rachas han sido de 141,5 y en Puig Sesolles, en el Montseny (Barcelona), de 132.

Sin trenes y sin fútbol

Renfe, por su parte, ha suspendido durante buena parte del día el servicios de los Rodalies de la línea R3, entre Vic y Ripoll, y la R11, entre Figueres y Portbou, por el riesgo de que los trenes pudieran chocar contra elementos caídos en las vías.

La Federación Catalana de Fútbol ha suspendido todos los partidos de fútbol y fútbol sala de este domingo en las comarcas del Alt Empordà, Berguedà, Solsonès, Ripollès, La Garrotxa, norte de Cerdanya y la ciudad de Girona por el fuerte viento.

Meteocat prevé que el punto álgido de este episodio se prolongue hasta las 20:00 horas de este domingo, si bien el viento seguirá soplando, aunque con menor fuerza, en los próximos tres días.

El lunes, el martes y el miércoles soplará viento del norte fuerte en el Pirineo, en el tercio sur y en el Empordà, aunque con menor intensidad que hoy.

Continuará también el temporal de nieve en la vertiente norte del Pirineo, así como el marítimo, que hoy ha obligado a suspender la conexión por barco entre Barcelona y Menorca. EFE

(foto) (video)

Últimas Noticias

Žan Tabak: "Nuestra actitud y ganas han sido correctas, pero no suficiente para ganar"

Infobae

Acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para indemnizar los abusos sexuales

Infobae

Guido Pini vence su primer gran premio por 56 milésimas sobre el líder Máximo Quiles

Infobae

Tráfico lento en la entrada a Madrid por la A-6 tras la primera fase de Semana Santa

Infobae

María Pérez, Rueda y Unicaja, premiados por los periodistas deportivos de Andalucía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Pedro Sánchez acusa a Netanyahu de impedir el culto católico en Jerusalén “sin explicación ni motivos”: “Sin tolerancia es imposible convivir”

Los 6 trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa, según expertos

Este es el mejor momento para salir de viaje en Semana Santa, según la DGT

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un joven de Mauritania por falta de coherencia: alegó haber sido forzado a entrar en un campamento yihadista

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Los nuevos horarios de Mercadona para Semana Santa 2026

Cómo hacer la declaración de la Renta de un fallecido en 2026

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Hasta 225.000 euros de multa por usar falsos becarios si se aprueba el nuevo Estatuto: Trabajo detectó 2.688 casos entre 2021 y 2025

DEPORTES

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18