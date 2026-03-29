Žan Tabak: "Nuestra actitud y ganas han sido correctas, pero no suficiente para ganar"

Andorra La Vella, 29 mar (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, lamentó una nueva derrota que les dejará una semana más en descenso. "Nuestra actitud y ganas han sido correctas, pero no suficientes para ganar".

El de Split vio situaciones claves para sufrir otro revés. "Si metes sólo dos triples es muy difícil ganar el partido. Además no hemos podido disponer de nuestros dos mejores defensores como Best por un corte en la boca y con Yves Pons porque se ha cargado de faltas. En defensa no podemos estar contentos y en ataque sufrimos todo el partido con un 11% en triples".

Tabak elogió a Artem Pustovyi. "Gracias a su acierto estuvimos dentro del partido. Eso sí, cuando Baskonia se ha cerrado porque no metíamos de fuera ha sido un auténtico problema".

De momento, está tranquilo por la actitud de sus jugadores. "Con esfuerzo del equipo estoy contento. Estamos cometiendo fallos que no entiendo y veo cosas que no me gustan, pero no se rinden y siguen peleando. Con este hecho estoy contento".

La baja de Aaron Best espera que no se alargue en el tiempo. "En teoría es algo temporal. Le han puesto puntos y estará, espero, para el próximo partido en Madrid". Y aprovechó para destacar el buen partido de Xavier Castañeda. "Se lesionó en enero y sólo jugó tres partidos con MoraBanc. Marca diferencias, pero necesitamos al resto que den más hasta que él se recupere del todo".

No duda que la motivación sigue intacta pese a las derrotas y estar en puestos de descenso. "Yo estaré contento con el mismo esfuerzo mental, pero con menos fallos. Es muy difícil salir y intento de todo para motivarlos. Están dispuestos a sufrir. Esto no es un esprint, es una maratón. No es una frase mía aunque la diré: No es importante cuántas veces te caes sino cuanto tardas en levantarte".

Además hizo balance desde su llegada. "Son números... Estamos anotando más y recibiendo menos. Son hechos. Hacemos un baloncesto más rápido con cinco o seis posesiones más", sentenció Tabak. EFE

