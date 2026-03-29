El Jaca gana en la final al Txuri Urdin y logra su título de liga número 16

Redacción Deportes, 29 mar (EFE).- El Club Hielo Jaca sumó este domingo su decimosexto campeonaro de la Liga Nacional de Hockey Hielo al derrotar en la final al CHH Txuri Urdin donostriarra, con el que empata en número de títulos.

El equipo jacetano ganó este fin de semana dos partidos para poner el tercer punto en la eliminatoria y coronarse campeón ante el Txuri Urdin, hasta ahora equipo más laureado en solitario con 16 coronas, cuatro como Real Sociedad.

El Jaca ganó el primer partido por 3-1, cayó en el segundo por 2-5 y se impuso en los dos siguientes por 3-5 y 1-3 para asegurarse el título. EFE