Más Madrid acusa de Arenillas de "minimizar" la agresión de Errejón y de actuar "a espaldas del partido"

Más Madrid ha acusado a la exdiputada de Más Madrid Loreto Arenillas de "minimizar" la agresión del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón y de actuar "a espaldas del partido".

"Nos enteramos por redes sociales (...) Al día siguiente pedimos explicaciones a Loreto Arenillas y nos informó que había contactado por su cuenta con la víctima", ha afirmado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ante las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada este lunes por ella, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Arenillas señalaba en su comunicado de renuncia a su acta como diputada, que Bergerot consideró "no elevar a los órganos del partido" esta información, asegurando que la estaban usando como "chivo expiatorio".

Bergerot entiende que las explicaciones que "dieron tanto Loreto Arenillas como Errejón fueron insuficientes", ha afirmado que conocieron el caso por redes sociales y ha pedido "perdón". "Nunca nadie en ningún momento en Más Madrid se conocían las graves acusaciones de maltrato, agresiones y violencia sexual", ha remarcado por su parte Mónica García.

EL CASO DE CASTELLÓN

Las tres coportavoces del partido han insistido a lo largo de la rueda de prensa que el "único caso de esta índole" de la que son conscientes es el de Castellón en 2023, en el que presuntamente Loreto Arenillas "medió" con la víctima.

"Conocimos ese episodio como toda la gente que tiene Twitter, en el momento en el que se publicó en Twitter y no antes", ha defendido Rita Maestre. Ha relatado cómo tuvieron constancia de que Errejón "había tocado el culo a una mujer en un concierto" y que una "excompañera del partido que estaba allí presente intervino 'motu propio' a espaldas de la organización, a espaldas de la ejecutiva y a espaldas del partido".

Maestre ha reconocido que las explicaciones posteriores que Errejón y Arenillas fueron dando se ve "a la luz de los acontecimientos que fueron insuficientes, fueron ambiguas". "Asumimos el error de no haber ido más allá en nuestras averiguaciones, en haber dado por buena su versión", ha indicado.

Al hilo, ha vuelto a insistir en que "desconocían" el "tamaño y la magnitud" de lo que rodeaba a la persona porque si "se hubiera sabido más" quizás "se hubiera averiguado más". "Hubiéramos haber podido hacer algo", ha apostillado. Maestre ha señalado que en ese momento no tenían "ningún indicio de ninguna cosa similar" y que creyeron las explicaciones.

SE PIDIÓ EXPLICACIONES AL DÍA SIGUIENTE DEL TUIT

Por su parte, Manuela Bergerot --entonces secretaria de Organización-- ha afirmado que al día siguiente de la publicación del tuit se pidieron explicaciones a Arenillas y que ella les informó de que había tomado la decisión de ponerse en contacto con la víctima,

"Los dos minimizaron la actuación. Se le trasladó a Arenillas que no podía ser respaldada su actuación y se le instó a transmitirle a la afectada que el partido estaba a su disposición para conocer su versión y actuar en caso de que fuese necesario. A partir de ahí no tuvimos acceso a más información", ha resumido Bergerot, quien ha recordado que el hilo de Twitter fue borrado "inmediatamente".

"No se investigó más ni se interpretó por nuestra parte como una alarma, como una pauta de comportamiento generalizada de Íñigo Errejón, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y una actuación insuficiente. Como organización pedimos perdón", ha trasladado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Ha puesto el foco en que desde que se conocieron los hechos la pasada semana se cesó a Arenillas de "todas sus responsabilidades y cargos del partido" por una "pérdida de confianza, como no puede ser de otra forma".

"A ese respecto, nosotros decimos, y lo decimos tajantemente y contundentemente, nunca, nadie, en ningún momento, dentro de la organización de Más Madrid, pero soy consciente de que dentro de ninguna otra organización donde haya militado Íñigo Errejón se conocían las graves acusaciones de agresión, maltrato y violencia sexual que ahora le apuntan. Nadie, no lo sabían sus compañeros, no lo sabían sus amigos... No lo sabía nadie, ni nosotros ni, y estoy convencida de que ninguna otra organización política, así que desde este momento, o sea, lo que hemos conocido la semana pasada, no lo conocía nadie", ha zanjado Mónica García.