Rafael Dudamel y su Deportivo Cali se juegan mucho ante el Deportivo Pereira

Bogotá, 27 mar (EFE).- El Deportivo Cali recibirá este sábado al Deportivo Pereira por la 14ª jornada de la liga colombiana en un partido en el que los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel necesitan de una victoria que les permita seguir soñando con clasificarse para los cuadrangulares semifinales.

Los Azucareros ocupan actualmente el décimo puesto en la tabla, a cuatro del Deportes Tolima que es octavo y obtiene, provisionalmente, el último cupo a la siguiente ronda del torneo a falta de seis jornadas para el cierre de la fase regular.

Sin embargo, necesitan levantar cabeza lo más pronto posible tras caer 1-0 contra el Alianza y Dudamel apunta que en el encuentro contra Pereira deben "ganar o morir".

"Quedan seis partidos y 18 puntos que nos dan un margen de posibilidad amplia (para pasar de fase). Tenemos que intentar empezar a aprovecharla desde el sábado contra Pereira", añadió el estratega.

Para conseguir la victoria, el venezolano contará con todas sus figuras, incluido el volante argentino Emanuel 'Bebelo' Reynoso, el internacional colombiano Gustavo Cuéllar y el portero peruano Pedro Gallese, entre otros.

El Pereira, por su parte, vive una crisis y ocupa el último lugar de la tabla con seis puntos, producto de seis empates y seis derrotas.

Los dirigidos por Arturo Reyes necesitan ganar para salir del fondo de la tabla y con ese propósito contarán con el central paraguayo Danilo Ortiz, el defensor armenio Jordy Monroy y el atacante Yuber Quiñones.

Si bien ocupa el cuarto lugar con 22 puntos, el Junior de Barranquilla ha sido criticado por su irregularidad y por eso buscará el domingo, cuando visite al Internacional de Bogotá, ganar su segundo partido al hilo, tras haber vencido 2-0 al Atlético Bucaramanga esta semana.

Los campeones vigentes del campeonato, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, contarán con todas sus figuras, incluido el portero Mauro Silveira, el central Lucas Monzón y el experimentado Teo Gutiérrez.

También se espera que el experimentado atacante Luis Fernando Muriel, el fichaje más sonado del campeonato, pesque minutos y suba su nivel, pues aún no ha cumplido con las expectativas de los aficionados que lo ven como el gran referente del equipo.

El Inter, que hasta hace unas semanas lideraba la liga, acumula cinco partidos sin ganar, de los cuales perdió uno y empató cuatro.

El entrenador de los capitalinos, el argentino Ricardo Valiño, tendrá que lidiar con las bajas del lateral derecho Joan Castro, expulsado en la derrota 3-0 con Atlético Nacional, y del atacante juvenil Dereck Moncada, quien está con la selección de Honduras y es la gran figura del equipo.

- Partidos de la 14ª jornada:

. Viernes 27: Águilas Doradas-Alianza y Atlético Bucaramanga-Independiente Santa Fe.

. Sábado 28: Cúcuta Deportivo-Boyacá Chicó, Deportes Tolima-Jaguares y Deportivo Cali-Deportivo Pereira.

. Domingo 29: Internacional de Bogotá-Junior, Deportivo Pasto-Atlético Nacional y Llaneros-Once Caldas.

. Lunes 30: Independiente Medellín-América y Millonarios-Fortaleza. EFE