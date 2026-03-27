33-35. El Granollers da un golpe encima de la mesa en Torrelavega

Torrelavega, 27 mar (EFE).- El Fraikin BM Granollers se llevó los dos puntos del Pabellón Vicente Trueba al ganar este viernes por 33-35 a un Bathco BM Torrelavega al que condenó una mala primera mitad.

La igualdad clasificatoria se comenzó a apreciar desde los primeros compases del encuentro, puesto que ninguno conseguía despegarse en el electrónico de un pabellón lleno.

Sin embargo, dos picotazos consecutivos de Rubiño, en primer lugar, y de Juanjo Fernández después, hicieron al cuadro de Jacobo Cuétara coger una renta de dos tantos, aunque rápidamente el Fraikin BM Granollers consiguió poner la igualada.

El equipo catalán a partir de ese empate mejoró, sobre todo en tareas defensivas, y cogió aire (8-10), algo que no gustó nada al entrenador local, que solicitó inmediatamente un tiempo muerto para tratar de reajustar a los suyos.

La charla táctica pareció no funcionar al conjunto naranja, que siguió sin encontrar huecos en una defensa muy ordenada del equipo de Antonio Rama, que se situó con cuatro goles de ventaja (10-14).

Cuétara volvió a parar el encuentro con un tiempo muerto para recriminar el juego de los suyos, a los que pareció abroncar con contundencia con el objetivo de marcharse a los vestuarios con la desventaja más corta posible.

Aún así, y pese a que los cántabros jugaron con un punto más de agresividad a nivel ofensivo, el Fraikin BM Granollers no se amedrentó, siguió fiel a su estilo y consiguió marcharse al intermedio con cinco goles de ventaja.

En la reanudación, los visitantes siguieron a lo suyo, con una defensa muy bien armada y un ataque solvente, lo que le dejó en una muy buena posición para llevarse los dos puntos de Torrelavega (16-23).

Cuétara cambió la forma de defender, a un 5-1, con un marcaje individual de Álex Rubiño sobre Marcos Fis, que estaba siendo una pesadilla para el Bathco BM Torrelavega, algo que pareció funcionar, ya que los catalanes no vieron puerta con tanta facilidad (20-24).

Los cántabros, arrastrados por su afición, comenzaron a creer en la remontada y, sobre el ecuador de la segunda parte, se pusieron a tan solo dos tantos de igualar el partido (24-26).

A falta de algo menos de cinco minutos, el cuadro torrelaveguense se situó a un solo gol (30-31) y el final del partido tuvo suspense hasta el final, pero el equipo catalán consiguió llevarse los dos puntos de tierras cántabras (33-35) dando un golpe sobre la mesa en la clasificación.

- Ficha técnica:

33 - Batcho BM Torrelavega (13+20): Carlos Calle (p), Leo Tercariol (p); Andrés Moyano (4), Marcio Silva (3), Rubiño (1), Junior Scott (), Javi Muñoz (6p), Juanjo Fernández (1), Prokop (6), Lombilla (), Isidoro Martínez (5), Jokin Aja (2), Cangiani (1), Ángel Fernández (3), Osorio () y Nicolai Colunga (1).

35 - Fraikin BM Granollers (18+17): Krivokapic (p), Panitti (p); Deumal (), Marcos Fis (6), Figueras (4), Reguart (4), Armengol (2), Gerard Domingo (3), Fischer (), Guijarro (2), Ferrán Castillo (3), Sergi Franco (2+7p), Chaves (), Palomino (), Pinheiro () y Urdangarín (2).

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 6-6, 8-8, 9-11, 11-14, 13-18 - descanso - 15-23, 19-24, 24-26, 25-29, 29-31, 33-35 (final).

Árbitros: Raúl Oyarzun y Aritz Zalagueta. Excluyeron dos minutos a Marcio Silva por los locales y a Armengol, Urdangarín y Fischer, en dos ocasiones, del conjunto visitante. Además, mostraron cartulina amarilla a Jacobo Cuétara (entrenador) del Bathco BM Torrelavega y a Ferrán Castillo del Fraikin BM Granollers.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Liga Nexus Asobal disputado en el Pabellón Vicente Trueba de Torrelavega ante 2.300 espectadores. EFE

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