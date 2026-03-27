2-1. Países Bajos remonta y derriba la buena racha noruega

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- La remontada que concluyeron el central Virgil van Dijk y Tijani Reijnders llevaron a la victoria a Países Bajos ante la selección de Noruega que, sin Erling Haaland ni Martin Odegaard, encajó una derrota casi año y medio después.

El combinado de Staale Solbakken, una de las sensaciones de la fase de clasificación para el Mundial 2026, intratable ante sus rivales, no perdía un partido desde que fue superado en la Liga de Naciones el pasado 13 de octubre de 2024 ante austria. Once victorias y un empate resumían el recorrido del combinado escandinavo del que se esperan grandes cosas en la fase final.

Ubicado en la fase de grupos mundialista con Francia, Senegal y Bolivia o Irak, Noruega perdió en el encuentro de preparación frente a Países Bajos, un rival con más historia y reputación en las grandes competiciones que aprovechó sus ocasiones para dar la vuelta a la ventaja de su rival y hacerse con un triunfo de mérito.

El equipo de Ronald Koeman, que eleva a nueve su condición de invicta -siete victorias y dos empates-, se sobrepuso al gol que encajó en el minuto 24 cuando no tuvo capacidad de reacción ante el buen pase de David Moller Wolfe hacia Andreas Schjelderup que dentro del área se hizo un hueco y ejecutó un disparo con efecto, al palo largo fuera del alcance del meta Bart Verbruggen.

Tomó ventaja Noruega que jugará un Mundial por primera vez desde 1998 y que no encontró como hubiera querido a Alexander Sortloth para acentuar el peligro sobre el conjunto local que reaccionó con más recursos. El cuadro de Koeman, que no pierde desde que cayó con España en la Liga de Naciones el 23 de marzo de 2025 y que jugará en el Grupo F del Mundial con Japón, Suecia o Polonia y Túnez, empató pasada la media hora.

Teun Koopmeiners botó un saque de esquina al corazón del área y encontró a Virgil Van Dijk que sorprendió a Orjan Nyland.

El partido se rompió y cualquiera pudo deshacer el empate antes del intermedio. Aunque el dominio fue local, y Cody Gakpo siempre fue una amenaza, Noruega pudo volver a tener ventaja en un cabezazo de Jorgen Strand Larsen que se marchó fuera por poco.

Pero al inicio de la segunda parte Países Bajos selló la remontada en una recuperación de balón. El balón llegó a Denzel Dumfries en la derecha, dentro del área, que asistió a Tijani Reijnders. El centrocampista del Manchester City, solo, en el punto de penalti, controló la pelota y fulminó con su disparo al portero visitante para establecer el 2-1.

El partido quedó marcado después por las interrupciones, los masivos cambios a partir de la hora de juego. Noruega hizo cinco del tirón y después Koeman sacó al campo a seis de sus suplentes. Apenas hubo continuidad aunque cualquiera pudo apuntarse un tanto.

El equipo 'oranje' rearmó sus expectativas con un triunfo de valor a pesar de la escasa relevancia del choque que terminó con la estupenda trayectoria noruega.

-- Ficha técnica:

2 - Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke (Stefan de Vrij, m.82), Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch (Jerdy Schouten, m.82), Tijani Reijnders (Xavi Simons, m.70), Kees Smit (Quinten Timber, m.69); Teun Koopmeiners, Cody Gakpo (Wout Werghorst, m.82) y Donyell Malen (Brian Brobbey, m.69).

1 - Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Lysaker Heggem (Fredrik Bjorkman, m.78), David Moller Wolfe (Leo Ostigard, m.64); Oscar Bobb (Antonio Nusa, m.64), Sander Berge (Kristian Thorstvedt, m.64), Patrick Berg; Alexander Sorloth (Felix Horn Myhre, m.64), Andreas Schjelderup (Jens Hauge, m.65) y Jorgen Strand Larsen.

Goles: 0-1, m.25: Andreas Schjelderup; 1-1, m.35: Virgil van Dijk; 2-1, m.51: Tijani Reijnders.

Árbitro: Lawrence Visser (BEL). Mostró tarjeta amarilla a Kristoffer Ajer, de Noruega.

Incidencias: encuentro internacional amistoso disputado en el estadio Johan Cruyff Arena, de Amsterdam. EFE

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