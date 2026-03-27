Un acertante de la Bonoloto gana 1,7 millones en Mallorca

Madrid, 27 mar (EFE).- En el sorteo de Bonoloto celebrado este viernes ha aparecido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) que ha sido premiado con 1.746.692,55 euros, validado en la administración de loterías número 13 de Palma de Mallorca.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que les ha correspodido 60.448,24 euros a cada uno, que han sido validados en la administración de loterías número 2 de la localidad de Macael (Almería), en la número 424 y en la 483 ambas Madrid.

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 06 01 42 35 45 26 complementario: 14 y reintegro:6

La recaudación del sorteo ascendió a 2.856.879,00 euros. EFE