Sevilla activa su Plan Territorial de Emergencias para controlar la Semana Santa

Sevilla, 27 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Sevilla ha activado esta noche el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad en fase Preemergencia con ocasión de la Semana Santa Santa, que contempla que todos los servicios operativos están activados para dar respuesta a las necesidades de la ciudad.

Este órgano municipal, junto al Consejo de Hermandades, es el encargado de coordinar el dispositivo especial y en dichas reuniones están representados la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía adscrita, 061 y todas la áreas municipales implicadas, entre otros, ha informado en sus redes sociales oficiales.

Más de 3.000 profesionales, entre todos los servicios y áreas, velarán y garantizarán la seguridad y buen discurrir de la Semana Santa, que, en materia de Seguridad, contempla que la Policía Local despliega 1.031 agentes con más de 9.400 jornadas operativas, coordinados con otros cuerpos dentro del Plan de Emergencias Municipal.

Se controlan tráfico, establecimientos, emergencias y orden público, incluyendo vigilancia en redes sociales para evitar bulos, uso de drones y puntos de atención ciudadana. Protección Civil contará con unos 30 voluntarios diarios.

Como novedad tecnológica, se instalarán entre 30 y 40 sensores para medir la afluencia de personas en tiempo real. Esta información, junto con la localización de las cofradías, estará disponible en la App Sevilla para facilitar la movilidad mediante un sistema de “semáforo” de ocupación.

El plan de movilidad se desarrolla hasta el 6 de abril, con cortes importantes como el de la Campana. Se habilitan más de 2.000 plazas de aparcamiento, incluyendo un parking disuasorio en la parada de Metro de Blas Infante, y se amplían horarios de carga y descarga y se establecen paradas provisionales de taxi.

Junto a ello, se desplegará un dispositivo sanitario para dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia en los recorridos y en las zonas de mayor concentración de personas, con 12 dispositivos (seis equipos móviles de intervención y seis puntos fijos de asistencia sanitaria), con un total de 220 desfibriladores disponibles. EFE

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