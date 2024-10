Mirandés y Cartagena se examinan sin sus entrenadores, sancionados por protestar

Miranda de Ebro (Burgos)/Cartagena, 25 oct (EFE).- Mirandés y Cartagena se encontrarán en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion sin sus respectivos técnicos en el banquillo, el italiano Alessio Lisci y Alejandro Castro "Jandro", ambos expulsados en los encuentros jugados entre semana por protestar y sancionados con dos partidos.

Uno y otro cuestionaron en la previa del enfrentamiento el castigo de dos encuentros que les impuso este viernes el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y que les impedirá dirigir mañana a sus equipos.

"La roja es totalmente injusta y la sanción de dos jornadas es más injusta aún. En el fútbol, las etiquetas son muy difíciles de quitar, y no se me puede etiquetar por algo que no he hecho", señaló Lisci, mientras Jandro lamentó que se va a perder dos partidos por "no hacer nada".

Según su versión sobre lo ocurrido hace dos días frente al Elche, el acta indica que fue expulsado por protestar, aunque lo "único" que hizo "fue pedir un fuera de juego sin" volverse "ni mucho menos loco". "Esto es algo exagerado, una barbaridad pues no hay falta de respeto y algo hay que cambiar", añadió.

Alessio Lisci tendrá la baja de Postigo, que solo ha podido disputar un partido completo, contra el Córdoba en la primera jornada, y que a pesar de haberse recuperado de sus dolencias en la rodilla ahora sufre problemas en un tobillo tras un choque con Alemao, a la media hora del partido del martes.

El Mirandés cayó goleado entonces en el campo del Oviedo (4-1) pero es octavo en la clasificación, con 18 puntos y buen bagaje en su casa, donde suma cuatro victorias, un empate y una derrota en seis partidos, con cinco goles marcados y sólo uno encajado

El Cartagena saltará al césped desde el penúltimo puesto en la tabla, con siete puntos, uno más de los que tiene el colista, que sigue siendo el Club Deportivo Tenerife. La zona de permanencia la tiene a cuatro puntos, los que le separan del Racing de Ferrol, que es el que marca esa línea.

Para mañana mantiene las bajas del portero Toni Fuidias y el defensa central Gonzalo Verdú, ambos lesionados, y Jandro ya dijo este viernes que no repetirá el once con respecto al duelo frente al Elche.

Es bastante probable que se mantenga la defensa con tres centrales después de que el Efesé dejara su portería a cero por primera vez esta temporada en el empate con el Elche (0-0) el pasado miércoles.

"Debemos defender muy bien el área porque Joaquín Panichelli es muy bueno ahí y tratar de tener el balón y hacerle daño al Mirandés también saliendo a la contra, algo que estamos haciendo bien. Espero un partido bastante cerrado y el primero que marque tendrá mucho ganado", apuntó el técnico de Mieres.

Alineaciones probables

Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón, Juan Gutiérrez, Tachi, Pablo Tomeo, Julio Alonso, Reina, Gorrotxategi, Lachuer, Panichelli, Joel Roca.

Cartagena: Pablo Campos; Martín Aguirregabiria, Kiko Olivas, Pedro Alcalá, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic; Andy Rodríguez, Sergio Guerrero, Cédric Teguía, Luis Muñoz; y Dani Escriche

Árbitro: González Díaz (Comité Asturiano).

Hora: 16:15.

Estadio Municipal de Anduva.EFE

