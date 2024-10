Moro, "centrado" en el Real Valladolid: "No pienso que quieran hacer caja conmigo"

Valladolid, 23 oct (EFE).- El jugador del Real Valladolid Raúl Moro ha asegurado que está "centrado" en su equipo y que no cree que quieran "hacer caja" con él en el mercado de invierno, al tiempo que ha negado que haya llegado a su entorno ningún interés u oferta de otros clubes.

Moro, que ha sido elegido por los aficionados como mejor jugador del mes de septiembre del conjunto blanquivioleta, se ha mostrado "contento" por el premio, aunque confía en que "el mes de octubre sea mejor", ya que el anterior no fue el que querían todos.

En rueda de prensa este miércoles, ha advertido que el deseo de la plantilla es "seguir con la dinámica del Alavés" y que ese partido y esa victoria "sea un punto de inflexión, para que vengan mejores resultados".

En este sentido, ha comentado que ha sido un triunfo que merecían: "Veníamos de hacer partidos muy buenos, aunque con errores, algunos por faltas de atención, que han penalizado, y al final el fútbol te lo debe, y en Mendizorroza el partido fue duro pero el equipo supo reaccionar y fue merecedor de los tres puntos", ha dicho.

El cambio que se ha producido en la plantilla para lograr ganar ha sido que todos están "mucho más juntos y unidos" y supieron "darse ánimos los unos a los otros", lo que fue "determinante" para salir victoriosos de un campo "muy difícil".

Respecto al hecho de que no salga como titular en todos los encuentros, Moro ha indicado que el míster quiere que esté al cien por cien y, "puesto que el año pasaron cosas que nadie quería, en forma de lesiones y molestias, eso hizo pensar, y mucha carga de trabajo puede hacer que venga una lesión".

"He hecho la pretemporada completa y me siento muy bien. Estoy demostrando que puedo estar los 90 minutos y recupero bien después de cada partido, pero que me saque o no es cosa táctica, y lo entiendo", ha explicado.

El ser el mejor del cuadro blanquivioleta, hace que se sienta "un poco más vigilado", pero no cree que le pongan "dobles marcas o triples, porque en Primera los equipos tienen su estructura y, a no ser que sea un jugador de clase mundial, eso no sucede", ha señalado.

También ha confesado que le gusta más jugar por la izquierda, pero va a "ayudar" al Real Valladolid "donde sea", porque también ha jugado "mucho tiempo en la derecha" y se defiende bien. "En la posición que salga, estaré al cien por cien para dar el máximo", ha añadido.

Moro se ha convertido en centro de atención y, aunque es consciente de que se habla de él, y eso "es bueno", considera que "un jugador, en el Valladolid, no va a determinar la permanencia, con lo que estar juntos es el mejor método para conseguir los objetivos".

Con una clasificación muy igualada, cualquier punto puede cambiar todo, y por eso no le gusta mirarla "porque si se empiezan a hacer cálculos, se pierde lo que importa, que es estar centrado en uno mismo y sumar".

Convocado en varias ocasiones con la selección española sub21, el extremo catalán ha reconocido que es "un orgullo jugar con España, sea la categoría que sea, porque es el sueño de todos los niños" y, puesto que ahora cada vez cuenta con más minutos, se siente "mejor y con más confianza", y eso lo "traslada" también al combinado nacional.

Tiene claro que, para "sacar algo positivo" ante el Villarreal, en el próximo compromiso liguero, tienen que hacer "un partido muy completo, puesto que enfrente hay un gran rival, en puesto de Champions, que lo lleva haciendo bien desde hace años", ha analizado.

Y aunque no se esperaba ser el máximo goleador del Real Valladolid, ha asegurado que trabaja para eso, "para meter goles, contribuir con asistencias, y ayudar en lo que se pueda, si es con más goles, pues mejor", ha concluido.EFE

