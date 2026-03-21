Los salarios crecen en 2025 con los transportistas a la cabeza de la subida en los trabajos a tiempo parcial: cobran el doble que hace seis años

El sector del transporte y almacenamiento ha experimentado un fuerte impulso en los salarios. (Freepik)

El salario promedio en España ha continuado creciendo en 2025, aunque a un ritmo más moderado que en años anteriores. Así, los trabajadores vieron crecer su salario un 3,2% de media, ligeramente por debajo del 3,5% pactado en la negociación colectiva. A pesar de esto, el avance supera la inflación del 2,7%, lo que se traduce en una mejora real del poder adquisitivo del 0,6%. Señales de que el mercado laboral español está cambiando, aunque no de la misma manera en todos los sectores.

Según los datos de un análisis reciente de Funcas, el sector del transporte y almacenamiento ha experimentado un fuerte impulso en los salarios, hasta el punto de que las retribuciones han llegado a duplicarse en los últimos seis años, sobre todo entre quienes trabajan a media jornada. Una evolución muy por encima de la media y con subidas en los sueldos superiores al 5% en 2025.

Junto a estos, también destacan actividades administrativas, educación e información y comunicaciones, que mejoran sus salarios cuando los empleos son a jornada completa. Otros sectores como las actividades financieras, sanitarias o la administración pública también registraron incrementos, pero mucho más moderados, por debajo del 2%. En el lado opuesto, las actividades artísticas incluso han sufrido una caída del 3,9%.

La brecha salarial entre jornadas completas y parciales

El estudio de Funcas también pone de relieve que, aunque el conjunto de los trabajadores ha recuperado prácticamente el poder adquisitivo previo a la pandemia, existen importantes diferencias según el tipo de jornada. Además, el crecimiento ha sido especialmente intenso en los contratos a tiempo parcial, donde los salarios han aumentado más de un 40% desde 2019 en este sector. Este dato contrasta con la evolución más moderada de los salarios a jornada completa, donde en ningún sector el incremento alcanza el 30%.

Crecimiento del coste salarial nominal entre 2019 y 2025. (Fuente de los datos: INE/Elaboración de Funcas)

Además, mientras que los trabajadores a tiempo parcial ya superan en un 3,9% el nivel de poder adquisitivo de 2019, los empleados a tiempo completo aún se sitúan un 2% por debajo. En términos generales, el crecimiento salarial ha superado la inflación en 12 de 18 ramas de actividad, lo que indica una recuperación bastante extendida, aunque no uniforme.

Costes laborales al alza, pero con desaceleración

Otro elemento clave es la evolución del coste laboral total, que en el último trimestre de 2025 alcanzó los 3.382,48 euros, marcando su nivel más alto desde que se empezó a registrar en el año 2000, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta cantidad, 2.531 euros corresponden al coste salarial medio mensual, que también registra su valor más elevado en un cuarto trimestre desde el inicio de la serie histórica.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%

En comparación con el mismo periodo de 2024, el coste laboral creció un 3,8%, superando en ocho décimas la subida del trimestre anterior y prolongando una tendencia al alza que ya suma 20 trimestres consecutivos de incrementos.

Dentro de este coste, las cotizaciones sociales y otros componentes no salariales siguen ganando peso, representando ya el 26,2% del total, el nivel más alto desde hace dos décadas.