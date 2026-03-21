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Tellado apremia a Vox a cerrar acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "Tenemos que entendernos"

Miguel Tellado ha instado a Vox a actuar con rapidez según el deseo expresado en las urnas, subrayando la necesidad de forjar consensos que garanticen el funcionamiento de las regiones donde el Partido Popular resultó vencedor

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Miguel Tellado destacó que la alternativa electoral surgida de los últimos comicios debe transformarse en acuerdos políticos y reclamó que no haya excusas ni retrasos en la conformación de gobiernos. Según informó el medio, el secretario general del Partido Popular pidió a Vox que actúe con celeridad y colabore en la formación de ejecutivos autonómicos allí donde el PP obtuvo mayoría, aludiendo de manera explícita a las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

De acuerdo con la información publicada, Tellado intervino en la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos' de Nuevas Generaciones de Toledo, celebrada en Layos. Fue en ese contexto donde el dirigente del Partido Popular insistió en que el resultado de las urnas constituye un mandato que, en su opinión, tanto PP como Vox deben cumplir pactando para asegurar la estabilidad institucional. "Tenemos que entendernos y tenemos que cumplir con los españoles", declaró Tellado según detalló el medio. Subrayó que los ciudadanos han expresado su preferencia por gobiernos dirigidos por el Partido Popular y apoyados por Vox, y sostuvo que esa es "la tarea" que les corresponde en este momento.

El secretario general del PP enfatizó la urgencia de consolidar la gobernabilidad en las comunidades autónomas citadas, solicitando a Vox cerrar acuerdos sin demoras ni estrategias electorales que pospongan la formación de los nuevos gobiernos. Sostuvo que el Partido Popular está dispuesto a liderar en las autonomías donde la ciudadanía le ha brindado su confianza, pero recalcó que necesita del respaldo de Vox para concretar "gobiernos del cambio". "Esperamos que eso se acuerde y pueda concretarse lo antes posible", añadió, recalcando la necesidad de "entendimiento en el centro derecha".

Tal como consignó el medio, Tellado realizó un llamamiento a Vox para que se siente nuevamente en la mesa de negociación y colabore en cerrar los pactos que permitan la estabilidad en las regiones de Extremadura, Aragón y Castilla y León. El dirigente señaló que los partidos de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez han recibido un mandato claro de los electores, quienes esperan que ambos partidos lleguen a acuerdos y unan fuerzas para crear gobiernos alternativos al PSOE.

En su intervención, Tellado aseguró que el PP "lo tiene muy claro" y afirmó que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo está haciendo todo lo posible para cumplir el encargo recibido en las urnas. Solicitó a Vox que adopte una actitud similar y reflexione sobre los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de Castilla y León, considerando necesario alcanzar acuerdos prácticos en las comunidades donde la suma PP-Vox es suficiente para formar gobierno.

El secretario general del PP manifestó que la ciudadanía busca ejecutivos que actúen con responsabilidad y que respondan al mandato popular. Insistió en la importancia de que la alternativa al PSOE se traduzca en propuestas políticas concretas y refleje el deseo de estabilidad manifestado por los votantes. Durante su discurso, se refirió también al papel del PSOE y criticó a este partido por estar, según sus palabras, "permanentemente ocupado en sí mismo y olvidando a los españoles".

La intervención de Tellado tuvo lugar en el marco de un foro organizado por Nuevas Generaciones, donde participaron representantes jóvenes de la formación conservadora y se abordaron temas internos del partido, así como las estrategias para la nueva etapa política que se abre tras los recientes comicios autonómicos. Según publicó el medio, la reunión sirvió para reforzar el mensaje de colaboración entre fuerzas políticas dentro del espectro del centro-derecha, con el objetivo de afianzar la gobernabilidad y responder a la confianza mostrada por el electorado.

El llamamiento de Tellado a Vox se produce en un contexto marcado por negociaciones pendientes y donde la estabilidad de gobiernos autonómicos en regiones clave depende de la formación de alianzas entre ambos partidos. El dirigente popular reiteró la necesidad de acordar y pactar con "la tercera fuerza política de España" y recordó que el Partido Popular ha actuado desde la responsabilidad para facilitar la formación de gobiernos estables allí donde cuenta con el apoyo mayoritario, sumando fuerzas con Vox de manera prioritaria en esos territorios.

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