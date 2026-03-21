Un 25% de los españoles que intentan obtener una licencia de armas no superan los exámenes

Una competición de tiro organizada por la Federación Española de Caza

El 25% de quienes intentan obtener una licencia de armas en España no supera las pruebas, y a un 5% se les deniega o revoca el permiso al detectarse antecedentes penales o policiales, según datos de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, recogidos este sábado por la Agencia EFE en un reportaje firmado por Sagrario Ortega.

En 2025, de los 10.613 expedientes tramitados para acceder o renovar la licencia, 470 acabaron en denegación o revocación. De los aspirantes que acceden a la prueba tras el filtro inicial, uno de cada cuatro “suspende las pruebas”, explicó a EFE el teniente coronel Miguel Ángel Quesada, responsable de la sección de Legislación Normativa de la ICAE.

El porcentaje de suspensos se ve especialmente incrementado en las pruebas de tiro deportivo, pues en las licencias de caza la proporción es más baja. La diferencia quedó patente en los exámenes presenciados por EFE en la comandancia de la Guardia Civil de Toledo, donde solo dos de los aspirantes suspendieron el teórico.

Cómo es el proceso de examen para la licencia de armas

Antes de acudir a la prueba, los solicitantes deben superar un reconocimiento psicotécnico y demostrar no tener antecedentes, además de abonar una tasa de 123,23 euros para acceder a un examen válido por 90 días. Los exámenes, que se desarrollan en la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, reúnen a aspirantes de distintas categorías. Para rifles y escopetas, por ejemplo, se presentaron 38 personas, nueve de ellas mujeres, mientras que cinco optaron a licencias de vigilante y escolta.

El examen teórico consiste en responder 20 preguntas en 20 minutos, con temas como partes del arma, legislación y sanciones. Para aprobar, es necesario acertar al menos 16 respuestas. “Solo suspendieron dos”, destacaron fuentes presentes en la prueba.

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En el caso de los vigilantes y escoltas, el examen evalúa tanto conocimientos sobre armas como sobre seguridad privada, con bloques diferenciados y la obligación de superar la mitad de cada uno. Los candidatos disponen de hasta tres oportunidades para aprobar (excepto en la categoría C, donde solo hay una). El mando responsable indica el inicio y el tiempo exacto para completar la prueba. “El examen da comienzo a las 10.07 horas y el comandante les recuerda que tienen exactamente hasta las 10.27 horas para responder”, cuenta EFE.

Tras la teoría, los aspirantes se desplazan al campo de tiro de La Bastida, donde la vigilancia es máxima y las instrucciones son claras: “No pueden adelantarse a sus órdenes”, advierten los agentes. La prueba práctica exige desmontar y montar el arma, usar protección, cargar cartuchos y disparar a una diana situada a 25 metros. No solo se valora la puntería, sino también la capacidad de seguir instrucciones y manipular el arma con seguridad. Para vigilantes y escoltas, el examen incluye tiro instintivo y puntería a diferentes distancias, utilizando pistolas de 9 mm y revólveres 38 especial.

Actualmente, existen en España 430.000 licencias de armas para caza mayor y 860.000 para caza menor, lo que se traduce en cerca de 1.900.000 escopetas y 400.000 rifles registrados. Además, hay alrededor de 30.000 permisos tipo C para seguridad privada.

*Con información de EFE