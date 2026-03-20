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Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha declarado campeona a Marruecos por abandono de Senegal

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Lío en las casas de apuestas por la Copa África. (Composición Infobae)
Lío en las casas de apuestas por la Copa África. (Composición Infobae)

El 18 de marzo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró campeona a Marruecos en la Copa Africana de Naciones 2025, tras la retirada de Senegal en los últimos minutos de la final, después de un penalti que más tarde fallaría el jugador del Real Madrid, Brahím Díaz.

Esta decisión ha colocado al sector de las apuestas deportivas ante un escenario sin precedentes. Como explicaron portavoces de la industria: “Estamos liquidando las apuestas basándonos en el resultado oficial”, una postura adoptada por varias casas de apuestas tras conocer el fallo de la CAF.

En el partido, Senegal venció 1-0 a Marruecos. Sin embargo, la controversia surgió cuando, en los minutos finales, el árbitro pitó un penalti revisado por el VAR a favor de Marruecos. La selección senegalesa decidió abandonar el campo en señal de protesta, por lo que ellos consideraban un robo. Finalmente, salieron al campo. El penalti lo tiró Brahím Díaz a lo panenka y más tarde, en la prórroga, Pape Gueye daría el triunfo a los senegaleses. Pero, casi dos meses después, la CAF ha resuelto que abandonar el terreno antes del final del partido equivale a una derrota por 3-0, otorgando así el título a Marruecos.

Este desfase temporal generó un dilema entre las casas de apuestas: mientras que los pagos a quienes apostaron por Senegal ya se habían realizado, quienes eligieron a Marruecos podrían beneficiarse de la resolución oficial.

Brahim Diaz erró un penal clave en la final de la Copa África

Qué ocurre con las apuestas tras el cambio de campeón

El panorama entre las casas de apuestas es fragmentado. Plataformas como Paddy Power, BoyleSports, Betfair, Sky Bet y Betclic han comenzado a pagar premios a quienes apostaron por Marruecos, aunque muchos apostadores ya habían cobrado por Senegal semanas antes.

No obstante, otras empresas han optado por adherirse estrictamente a sus normas internas. BC.GAME ha sostenido: “A efectos de la liquidación de apuestas, no se reconocerán decisiones protestadas o anuladas que cambien el resultado final de ningún evento”. De manera similar, SportyBet ha indicado: “La reciente decisión de la CAF que otorga a Marruecos un resultado de 3-0 en el partido Senegal vs Marruecos no afecta a las apuestas que ya se han liquidado”.

En el mercado estadounidense, casas como Kalshi y BetMGM mantienen políticas equivalentes, basadas en contratos que estipulan: “Si el resultado se revierte o cambia después de que expire el contrato, no afecta la resolución”.

Sadio Mané levanta el título de la Copa África. (EFE/JALAL MORCHIDI)
Sadio Mané levanta el título de la Copa África. (EFE/JALAL MORCHIDI)

La doble vía de pago: medidas excepcionales

Algunas plataformas han adoptado un enfoque flexible, priorizando la confianza de sus usuarios. Paddy Power ha justificado su decisión como un acto de “justicia social”: “Hemos pagado dos veces al ganador del torneo, ya que todos los apostadores que apostaron por Senegal cobraron hace ocho semanas. Además, todas las apuestas simples a la final se han reembolsado como apuesta gratuita”.

Por su parte, Betfair ha detallado: “Esta mañana hemos confirmado como ganadoras las apuestas anticipadas a Marruecos. Es un gesto de buena voluntad, ya que las apuestas pagadas a favor de Senegal también se mantendrán”.

Celebración del equipo de Senegal por las calles del país. (EFE/EPA/JEROME FAVRE)
Celebración del equipo de Senegal por las calles del país. (EFE/EPA/JEROME FAVRE)

Normativa y operativa de las casas de apuestas en Latinoamérica

En mercados latinoamericanos, las casas de apuestas se rigen por el principio del “resultado oficial al momento de la finalización del evento”. Según el portal deportivo Tribuna.com, “una vez que el árbitro pita el final y se confirma el resultado ‘en cancha’, la apuesta se considera liquidada. Cambios posteriores realizados por órganos disciplinarios o tribunales no afectarán el pago inicial”.

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