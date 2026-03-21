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Belarra dice que Podemos tiene "mano tendida" a quienes quieran "construir una izquierda verdaderamente transformadora"

Ione Belarra afirmó en Sevilla que la organización reforzará su apuesta por el liderazgo progresista en la región, invitando a sumar fuerzas para impulsar una alternativa sólida capaz de responder a los desafíos sociales actuales

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La vinculación directa de Ione Belarra con la candidatura que lidera Juan Antonio Delgado se fortaleció mediante su participación, junto a otras figuras del partido, en un nuevo acto público celebrado en Sevilla. Según informó Europa Press, la secretaria general de Podemos reiteró durante su intervención que la prioridad de la organización en Andalucía es consolidar una izquierda robusta y autónoma. La noticia principal radica en que Belarra reafirmó la disposición de Podemos de colaborar con quienes busquen “construir una izquierda verdaderamente transformadora”, invitando a sumar fuerzas ante los desafíos sociales, y perfilando el liderazgo progresista en la región.

De acuerdo con Europa Press, la comparecencia tuvo lugar en el Centro Cívico Monasterio de San Jerónimo, y sirvió de escenario para demostrar el respaldo de la dirección nacional al proyecto político que encabeza Delgado en la comunidad andaluza. En el acto participó también Martina Velarde, exresponsable de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, quien junto a Belarra avaló la trayectoria y candidatura de Delgado. Esta cita se enmarca como el primer acto significativo de la fase previa a la campaña electoral que impulsa Podemos Andalucía junto con Alianza Verde, formación con la que acudirá en coalición a los próximos comicios, tras decidir no integrarse en la plataforma Por Andalucía.

Tal como publicó Europa Press, Ione Belarra explicó a los medios que la línea política de Podemos en Andalucía coincide con la que mantienen a nivel nacional: “Poner a la izquierda en pie, que en Andalucía haya una izquierda fuerte”, recalcó. Insistió en que Podemos mantiene la “mano tendida” a quienes compartan el objetivo de construir una corriente realmente transformadora y con capacidad de influir en las políticas públicas, indicando que “quien quiera sumarse a construir una izquierda verdaderamente transformadora que sirva para cambiar las cosas, por supuesto, tiene siempre la mano de Podemos tendida”.

Consultada sobre la posibilidad de concurrir en solitario a las elecciones andaluzas, Belarra subrayó que su formación siempre ha priorizado la unidad de la izquierda y que cualquier actor dispuesto a fortalecer ese espacio encontrará disposición para alcanzar acuerdos. Recordó que la semana previa, marcada por el anuncio de un acto conjunto entre Irene Montero y Gabriel Rufián, “ha dejado claro que Podemos siempre, absolutamente siempre, va a hacer todo lo que esté en su mano para que la izquierda esté fuerte y tenga capacidad de transformación”. Europa Press consignó que la dirigente definió la etapa actual como una oportunidad para recuperar una izquierda “autónoma, valiente e independiente”, capaz de asumir las medidas necesarias en tiempos de dificultad.

Belarra argumentó que la ausencia de Podemos en el Ejecutivo nacional ha provocado la pérdida de mecanismos de protección social, mencionando que “cuando Podemos estaba en el gobierno, los escudos sociales protegían a los inquilinos y a las inquilinas, sin Podemos en el gobierno, los inquilinos quedan al desamparo más absoluto”. Según Europa Press, esta afirmación formó parte de su mensaje al electorado andaluz, enfatizando la importancia de contar con una izquierda fuerte para garantizar políticas de protección y derechos sociales.

El evento se desarrolló bajo el lema 'La izquierda valiente que necesita Andalucía', y según detalló Europa Press, busca servir de plataforma para fortalecer la visibilidad de la candidatura de Delgado y de la coalición formada con Alianza Verde. El propio acto fue interpretado como el punto de partida para una precampaña en la que Podemos Andalucía aspira a presentarse como alternativa progresista y transformadora frente a los retos sociales y económicos de la región. Según el medio, tanto Belarra como Velarde expresaron con su presencia y discursos la voluntad del partido de impulsar un espacio de unidad y de ruptura con las dinámicas políticas tradicionales.

Europa Press reportó que la elección de Sevilla para este encuentro responde a la estrategia de Podemos Andalucía de intensificar su presencia y su mensaje en las principales capitales de la comunidad autónoma, con el propósito de consolidar su electorado y atraer nuevas alianzas. El respaldo explícito al candidato Juan Antonio Delgado refuerza la voluntad de la organización de situar en el centro del debate político andaluz la apuesta por una izquierda “fuerte y valiente”, lema central del acto.

En el transcurso de su diálogo con los medios, Belarra insistió en que la tarea de renovar el liderazgo de la izquierda se extiende más allá de Andalucía, ya que “el objetivo en Andalucía es el mismo que tenemos en el conjunto del país”. Esa línea estratégica contempla la búsqueda activa de socios políticos y sociales con los cuales sumar esfuerzos para presentar una alternativa capaz de responder de forma efectiva a las demandas ciudadanas y a los desafíos actuales.

Según lo publicado por Europa Press, la decisión de acudir a las elecciones en coalición con Alianza Verde y no con Por Andalucía también fue abordada durante el acto, encuadrada en la necesidad de construir espacios de autonomía política y definir propuestas ajenas a coaliciones que no respondan plenamente al ideario de la organización. La configuración de la precampaña y la elección de discursos e interlocutores reafirmaron el propósito de Podemos Andalucía de visualizar un proyecto propio, respaldado por su dirección nacional y orientado a consolidar un liderazgo progresista en el ámbito regional.

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