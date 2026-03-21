Todos los detalles de la discreta boda de Irene Matamoros Flores, hija de Kiko Matamoros: de la lista de invitados al vestido de la novia

Irene Matamoros llega al Santuario de la Virgen de Araceli para darse el “sí quiero” con Pedro Romero, acompañada por su padre, Kiko Matamoros (Leandro Wassaul / Europa Press)

La familia formada por Kiko Matamoros y Marián Flores ha vivido este sábado, 21 de marzo, una de sus jornadas más especiales. Coincidiendo con la llegada de la primavera, su hija más discreta, Irene Matamoros, ha contraído matrimonio con su pareja de larga duración, Pedro Romero, en una ceremonia íntima y cargada de emoción.

El enlace ha tenido lugar en Lucena, una localidad del sur de la provincia cordobesa con una rica historia que se remonta a su pasado judío medieval, cuando era conocida como Eliossana y se consolidó como uno de los principales centros sefardíes de al-Ándalus. En este enclave con tanto peso histórico, la pareja ha sellado su historia de amor rodeada de sus familiares y círculo más cercano.

Irene Matamoros llega al Santuario de la Virgen de Araceli para darse el “sí quiero” con Pedro Romero, acompañada por su padre, Kiko Matamoros (Leandro Wassaul / Europa Press)

Uno de los momentos más esperados del día se ha producido con la llegada de la novia a la iglesia. Irene Matamoros ha hecho su entrada del brazo de su padre, quien además ha ejercido como padrino, en una escena que ha captado todas las miradas. Con este instante, se desvelaba también uno de los secretos mejor guardados de cualquier boda: el vestido de la novia.

Todos los secretos del vestido de novia de Irene Matamoros

Tal y como se había adelantado en los días previos, Irene había depositado su confianza en la diseñadora Claudia Llagostera, reconocida por sus creaciones delicadas, artesanales y elegantes. El resultado no ha defraudado: un diseño que realza la figura de la novia y que refleja a la perfección su estilo personal. Su hermana, Laura Matamoros, ya había dado algunas pistas sobre el vestido, asegurando que “encaja muchísimo con su estilo”, destacando valores como la sencillez, la dulzura y la elegancia.

El look nupcial se completaba con un ramo de lilliums blancos y un imponente velo, que aportaba un aire clásico y sofisticado al conjunto. Sin embargo, la entrada a la iglesia dejó también una pequeña anécdota: en ese preciso momento, el velo se deslizó y cayó al suelo, obligando a intervenir rápidamente para recolocarlo sobre el moño bajo que lucía la novia. Un incidente sin mayor importancia que no restó brillo a uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Irene Matamoros llega al Santuario de la Virgen de Araceli para darse el “sí quiero” con Pedro Romero, acompañada por su padre, Kiko Matamoros (Leandro Wassaul/ Europa Press)

Por su parte, Kiko Matamoros apostó por un estilismo clásico, eligiendo un chaqué en color azul con raya diplomática, acorde a la solemnidad del evento y en sintonía con el carácter elegante de la ceremonia. La novia ha estado arropada en todo momento por sus hermanos, Diego Matamoros y Laura Matamoros, quienes no han querido perderse este día tan señalado. Ambos acudieron acompañados por Marta López Álamo, actual esposa de Kiko Matamoros, y Marian Flores, madre de la novia, completando así la imagen de unidad familiar en una jornada de celebración.

En cuanto a los estilismos, Laura Matamoros volvió a captar la atención con su elección para el evento. Tal y como había adelantado en sus redes sociales, se decantó por un diseño de la firma Redondo Brand, obra de su amigo el diseñador Jorge Redondo. El vestido, en un llamativo color fucsia, combinaba un cuerpo liso con una falda plisada en un tono más suave, creando un contraste armónico que realzaba su figura. El conjunto se completaba con un delicado tocado que aportaba un toque final de sofisticación.

(I-D) Laura Matamoros, Diego Matamoros, Marian Flores y Marta López Álamo en la boda de Irene Matamoros y Pedro Romero (Leandro Wassaul / Europa Press)

Por su parte, Diego Matamoros optó por un chaqué en una gama cromática similar a la de su padre, manteniendo la coherencia estética dentro del entorno familiar. Marta López Álamo, en cambio, eligió un vestido de tirantes que combinó con un chal y su melena suelta, apostando por un estilo elegante pero natural que encajaba a la perfección con el ambiente de la ceremonia. Por último, la hermana de Mar Flores acudió con un vestido azul y un bolso color rojo. La gran incógnita es si acudirán Mar Flores y Carlo Costanzia, quien ha protagonizado varios encontronazos públicos con su prima, Laura Matamoros.

La boda de Irene Matamoros y Pedro Romero se ha desarrollado así en un ambiente íntimo, lejos del foco mediático que habitualmente rodea a la familia, pero sin renunciar al estilo y la elegancia que caracterizan a sus miembros. La discreción de la novia, conocida por mantenerse al margen del ruido público, ha marcado el tono de una celebración en la que la emoción y los detalles personales han sido los grandes protagonistas.