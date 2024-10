Santi Cazorla: "Mi temporada en Málaga fue maravillosa en lo personal y en lo profesional"

Oviedo, 17 oct (EFE).- Santi Cazorla, capitán del Real Oviedo, se enfrentará este sábado al Málaga, (16:15 horas) por primera tras su marcha hace doce años de la Costa del Sol, un equipo donde jugó una sola temporada que cataloga de "maravillosa en lo personal y en lo profesional".

"Es un partido muy especial para mí, porque además mi familia estuvo genial en Málaga. Me siguen demostrando cariño y estoy eternamente agradecido por aquel año. Disfrutaré de ese momento porque Málaga fue mi casa y siempre estaré agradecido", explicó el jugador del Real Oviedo en la sala de prensa de El Requexón, justo antes del penúltimo entrenamiento de la semana para los azules.

Cazorla, que está siendo fundamental en el equipo de Javi Calleja pero que todavía no ha marcado desde su regreso al Real Oviedo, no dudó en afirmar que irá el sábado a Málaga "a intentar ganar, por supuesto, y ojalá pueda hacer gol", aunque dejó claro que no celebraría dicho gol "por respeto a la afición y al club".

"He visto mucho al Málaga y me gusta el equipo, tiene gente muy joven con proyección y veteranos que aportan. Será difícil ganarles", comentó el capitán oviedista al ser preguntado por el potencial y el juego que está desarrollando el Málaga de Sergio Pellicer.

Cazorla ha disputado hasta la fecha las nueve jornadas de Liga en Segunda División y en seis de ellas fue titular, algo que para el de Llanera es muy importante porque siempre buscó "ser uno de los pilares del equipo y sumar sobre el césped", además de que con el técnico Javi Calleja tiene una relación "desde hace muchísimos años y el contacto es diario".

"Fede Viñas es un fenómeno como persona, un chico muy humilde y con ganas de crecer después de la lesión que tuvo. Hay que tener calma, pero seguro que nos dará muchísimo porque eso ya se ve en el día a día", dijo Santi Cazorla al ser preguntado por el delantero uruguayo del Real Oviedo, que sigue restando los días para su debut con el club azul.

Al Real Oviedo, que suma 15 puntos y está a tan solo uno del ascenso directo, tan solo le quedan dos entrenamientos antes de emprender rumbo a Málaga, donde hará noche el viernes. EFE

