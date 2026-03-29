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María Pérez, Rueda y Unicaja, premiados por los periodistas deportivos de Andalucía

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Sevilla, 29 mar (EFE).- La atleta granadina María Pérez, bicampeona mundial en 2025 en Tokio, el piloto sevillano José Antonio Rueda, campeón del Mundo de Moto 3, y el Unicaja de baloncesto, campeón de Champions League, Copa Intercontinental y Copa del Rey, han sido premiados por la Federación Periodistas Deportivos de Andalucía (FPDA), que entregará estos galardones el próximo lunes 13 de abril en el Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga.

Además, han sido distinguidos Jacinto Garzón, entrenador de María Pérez; Sarah Almagro, campeona del Mundo surf adaptado en Oceanside (California) y de Europa en la localidad gallega de Nisán; y el Club de Atletismo Trops Cuevas de Nerja.

Como campeona histórica, ha sido premiada la extaekwondista malagueña Elena Benítez Morales, olímpica en Seúl 88, Barcelona 92 (oro) y Sídney 2000, campeona del mundo en Canadá en 1999 y de Europa en Helsinki 1996 y Eindhoven 1998, ganadora de tres veces la Copa del Mundo y entrenadora de varios medallistas olímpicos españoles como Joel González o Brigitte Yagüe.

Otros galardonados son el Club Amivel baloncesto en silla, vencedor del nuevo título continental Eurocup 3; Juan Bautista Castilla Arroyo ‘Chamba’, subcampeón del mundo de triatlón Ultraman en Hawaii; Carlos Linares, oro en pistola libre a 50 metros (SH1) en la Copa del Mundo de Tiro Paralímpico en Changwon (Corea del Sur); el RCTM Priego Fundación Kutxabank, ganador de Superdivisión y Copa del Rey masculina de tenis de mesa; el Bádminton IES La Orden, campeón de Liga; Samuel Molina, mejor boxeador español de 2025 y tres veces campeón de Europa del peso welter; y Carlos Coello, campeón del mundo IBF de Muai thai por sexta vez, tras su victoria en el estadio Lumpinee de Bangkok. EFE

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