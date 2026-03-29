El italiano Guido Pini logra su primera victoria

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El italiano Guido Pini (Honda) ha logrado su primera victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Estados Unidos de Moto3, en el Circuito de Las Américas (COTA), por delante de los españoles Máximo Quiles (KTM) y Álvaro Carpe (KTM). EFE

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