Guido Pini vence su primer gran premio por 56 milésimas sobre el líder Máximo Quiles

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El italiano Guido Pini (Honda) ha logrado su primera victoria en grandes premios al vencer el de Estados Unidos de Moto3 por escasamente 56 milésimas de segundo al líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM). La tercera plaza en el podio fue para el también español Álvaro Carpe (KTM), autor de la 'pole position'.

Carpe no se dejó sorprender en la salida, que realizó a la perfección para comandar la carrera, en tanto que Quiles consiguió remontar desde la octava a la tercera plaza, justo por detrás del hispano argentino Valentín Perrone (KTM).

Carpe y Perrone lograron unos metros de ventaja en la vuelta inicial a los 5.531 metros del trazado estadounidense, con Máximo Quiles llegando hasta ellos al final del primer giro, en el que ese trío ya tenía unas seis décimas de segundo sobre el cuarto clasificado, el español Adrián Fernández (Honda), en cabeza del grupo perseguidor.

Adrián Fernández consiguió 'engancharse' al rebufo de Máximo Quiles, dejando atrás al resto del grupo, cuando Valentín Perrone se ponía líder al final de la segunda vuelta.

Al comienzo de ese segundo giro se anunciaba a Jesús Ríos (KTM) que podía realizar las dos vueltas largas de sanción por tirar en Brasil al italiano Matteo Bertelle (KTM), y también al hispano argentino Marco Morelli (KTM), en su caso una vuelta larga por rodar despacio durante la segunda clasificación.

Una vuelta más tarde, al comienzo de la tercera, Máximo Quiles decidía ponerse al frente de la carrera tras superar primero a Álvaro Carpe y posteriormente a Valentín Perrone, con un grupo en cabeza que ya era de sólo siete pilotos.

Siempre con Quiles líder al frente del grupo y marcando el ritmo, por detrás de ellos los adelantamientos se sucedieron entre todos sus integrantes con mínimos espacios entre ellos, lo que provocó que en la curva once de la cuarta vuelta se fueran por los suelos el indonesio Veda Pratama (Honda), al darle un latigazo muy brusco su moto, y el español Joel Esteban (KTM), que no pudo esquivarlo.

Esteban consiguió regresar a la carrera, pero en la novena vuelta decidió tomar el camino de talleres, con daños en su moto que no le permtían disponer del máximo potencial mecánico.

Ninguno de los dos pilotos sufrió daños físicos de consideración, pero el septeto de cabeza quedó reducido a quinteto, siempre con Quiles marcando el ritmo.

El tirón de Quiles, que mostró un ritmo muy fuerte durante los entrenamientos, dejó un tanto descolgados a Adrián Fernández y Álvaro Carpe, en tanto que Guido Pini y Valentín Perrone conseguían estar tras su estela, hasta que el duelo entre estos permitió al líder abrir un pequeño hueco de medio segundo.

Pero Máximo Quiles, que se fue largo, muy largo en la curva diecinueve, no pudo consolidar esa ventaja pasado el ecuador de la carrera, con un Guido Pini, muy atento en todo momento y que tampoco conseguía deshacerse de la presión de Valentín Perrone.

Así, a cinco vueltas del final la situación de carrera reflejaba a Quiles, Pini y Perrone en cabeza, seguidos algo menos de siete décimas de segundo por Álvaro Carpe, y con Adrián Fernández quinto ya a más de tres segundos de ellos.

A cuatro vueltas del final nuevo 'apretón' de Máximo Quiles, que marcó su mejor tiempo de vuelta rápida y comenzó a distanciarse de sus rivales, en busca de su segunda victoria de la temporada, tras la conseguida el pasado fin de semana en Brasil.

En la décima vuelta Guido Pini pasó a Máximo Quiles y Perrone lo intentó también en un 'rifirrafe' que permitió a Álvaro Carpe llegar hasta ellos y Adrián Fernández en la quinta plaza, en solitario, y ya a doce segundos un grupo de siete pilotos que quedó reducido a seis por la caída del irlandés Casey O'Gorman (Honda).

La penúltima vuelta comenzó con Perrone como líder, pero con los cuatro pilotos en un pañuelo y ya metidos en la vuelta final, el hispano argentino intentó cerrar todos los huecos a sus rivales, con Carpe, Pini y Quiles tras él.

Quiles superó a Pini en la recta, lo mismo que Carpe a Perrone, pero quedaba casi medio circuito por delante.

No hubo concesiones entre ninguno de ellos, que pelearon el triunfo en cada curva, hasta que en la última del trazado tanto Perrone como Carpe se fueron algo largos y ese hueco lo aprovecharon Pini y Quiles para 'colarse' por el interior camino de las dos primeras posiciones en Austin.

Perrone acabó cuarto, con Adrián Fernández en la quinta plaza, por delante de Adrián Cruces (KTM), el finlandés Rico Salmela (KTM), el español Brian Uriarte (KTM), el italiano Matteo Bertelle (KTM) y el británico Scott Ogden (KTM), que coparon las diez primeras posiciones. EFE