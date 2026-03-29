Tráfico lento en la entrada a Madrid por la A-6 tras la primera fase de Semana Santa

Madrid, 29 mar (EFE).- Tras el primer fin de semana de las vacaciones de Semana Santa, la circulación se ha complicado con tráfico lento en la entrada a Madrid por la A-6, a la altura de Torrelodones y Las Rozas, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

A las doce de la noche de este domingo finaliza la primera fase de la operación especial de Semana Santa, que comenzó este viernes a las tres de la tarde, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos.

Además del tráfico lento a la entrada de Madrid, este domingo por la tarde complican el tráfico dos accidentes en la provincia de Málaga, en la A-7 dirección Marbella, a la altura de Estepona, que han causado 2,5 kilómetros de retenciones.

Otro accidente en la A-4 en Toledo, a la altura de Tembleque, ha provocado el corte del carril derecho de la autovía, sin más complicaciones en la circulación.

La DGT pide a los conductores precaución y que se informen antes de emprender su marcha de la situación meteorológica, debido a las nieves y vientos que complican el estado de la circulación.

Un total de 22 carreteras están afectadas por nieve y hielo en Asturias, Cantabria, Navarra, Huesca, Cataluña, Salamanca, Granada y La Palma, 8 de ellas cerradas al tráfico.

En Navarra han sido clausuradas la NA-137 en la frontera con Francia en Isaba; la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Irati; en Lleida varios tramos de la C-28 a su paso por Salardú; en Candelario (Salamanca) la DSA-191; y en Asturias la L-N8 en El Quempu. EFE