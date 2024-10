Raúl Zurutuza: "Rafa Nadal será recordado por su mentalidad brutal"

México, 13 oct (EFE).- Raúl Zurutuza, director del Abierto de tenis de Acapulco las cuatro veces que Rafal Nadal ganó el torneo, calificó este domingo al tenista español como un ejemplo de mentalidad superior en la pista.

"Rafa Nadal será recordado por su mentalidad brutal y por ser todo un profesional, cuidadoso de los detalles, hasta a la hora de atender al público. Su retiro no es sorpresa, tarde o temprano iba a pasar y queda un agradecimiento por lo que nos dio", comentó a EFE Zurutuza.

A los 38 años, con numerosas lesiones, Nadal anunció hace tres días que se retirará este año después de la Copa Davis, lo cual marcará el adiós de uno de los grandes deportistas de la historia, ganador de 22 torneos 'Grand Slam', entre ellos el Roland Garros, en el que reinó 14 veces.

El directivo mexicano conoció a Rafa, cuando a los 18 años el español recibió un 'wild card' para jugar el Abierto de Acapulco y lo ganó con un derroche de talento, aunque fuera de la pista era un joven tímido.

"Me dio gusto ver hasta dónde llegó y el gran ser humano que es; su retiro deja nostalgia bárbara porque es de esos superdotados que salen a cuenta gotas en la historia. Por otro lado, me da mucho gusto que haya tomado la decisión, en un buen momento y en un foro inigualable", dijo.

En Acapulco Rafa fue campeón cuatro veces, en el 2005, 2013, 2020 y 2022, y además alcanzó la final en el 2017, que perdió con el estadounidense Sam Querrey.

"Me quedo con tres partidos suyos acá; el 6-2, 6-0 para ganarle a David Ferrer la final del 2005, cuando mostró un tenis perfecto; el duelo con Nick Kirgyos, que perdió 3-6, 7-6(2), 7-6(6), en el 2019 y la final del 2022, que le ganó a Cameron Norrie", señaló Zurutuza.

Zurutuza cree que Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia, pero no tiene sentido discutir si es el más grande porque hay una rudeza innecesaria en el tenis al comparar a Nadal con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, los tres más tenistas hombres más importantes del siglo.

"No hay un GOAT (Greatest Of All Time, en inglés: el mejor de todos los tiempos) porque para elegir uno habría que poner primero las reglas de la definición del concepto; si vamos a analizar la 'numeralia' o a meternos en caminas de 11 varas. Para mí uno de los top de todos los tiempos es Rod Laver, pero todo esto es tan personal, como que a unos les encanta Mozart y otros prefieren a Beethoven", dijo.

Rafael Nadal es uno de los deportistas más queridos en México, donde el anuncio de su retirada como profesional provocó reacciones, la mayoría de agradecimiento por la grandeza del jugador. EFE