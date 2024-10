La presidenta de la AVT increpa a Sánchez por no escucharles y le pide que rectifique antes del lunes

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha increpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber respondido a la carta que le remitieron esta semana y le ha pedido que rectifique y retire la reforma de la ley que permitiría que presos de ETA vieran adelantadas su salidas de prisión.

Durante la recepción en el Palacio Real ofrecida por los Reyes con motivo del 12 de octubre, Araluce se ha acercado a un corrillo en el que el presidente del Gobierno estaba departiendo con algunos periodistas y le ha interrumpido.

La presidenta de la AVT le ha echado en cara que no haya respondido a la carta que le enviaron el jueves, en la que le pedían que "no cambie por unos votos manchados de sangre a las víctimas del terrorismo", y que no les reciba.

Sánchez se ha defendido inicialmente esgrimiendo que no había tenido tiempo por motivos de agenda, ya que el jueves celebró una nueva ronda de contactos con presidentes autonómicos y el viernes se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano y luego viajó a Chipre para una cumbre de líderes del Med9.

Araluce ha insistido en su recriminación, pidiéndole que rectifique. En este sentido, ha recordado al presidente que tienen un día para dar marcha atrás y garantizar así que los presos etarras cumplan íntegras sus penas, a lo que Sánchez no le ha replicado.

VOTACIÓN EN EL SENADO EL LUNES

El Senado afrontará este lunes el debate y votación de la ley sobre intercambio de antecedentes penales de la UE que puede beneficiar a presos de ETA, después de que el Grupo Popular hiciera valer su mayoría absoluta para posponer la votación hasta la fecha límite.

Los de Alberto Núñez Feijóo tomaron esta decisión tras el revuelo mediático que provocó que ninguno de sus diputados y asesores se hubieran percatado de la enmienda de Sumar que convalida a los etarras la pena que cumplieron en otro país.

Alberto Núñez Feijóo también ha reclamado personalmente al jefe del Ejecutivo que paralice esta norma. "Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Tiene cinco días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite", le demandó este miércoles desde el Pleno del Congreso.

El error del PP ha provocado duras críticas de las asociaciones de víctimas, que han calificado de "vergonzosa" la "negligencia" de Grupo Popular y Vox durante el trámite parlamentario.