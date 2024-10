Portavoz Gobierno balear tras los mensajes de Koldo García: "Francina Armengol tiene hoy un gran problema"

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha afirmado este viernes que la expresidenta Francina Armengol "tiene hoy un gran problema", tras revelarse que el exasesor de José Luis Ábalos habló directamente con ella para contratar a una empresa la trama para comprar pruebas PCR en 2020.

"Ahora sabemos que el contacto de Koldo García en Baleares era directamente Armengol", ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Costa ha evitado pedir directamente la dimisión de la presidenta del Congreso argumentando que "las decisiones las tendrá que tomar ella", aunque ha lamentado que "no dijera toda la verdad" cuando compareció en las comisiones parlamentarias. "No digo que mintiera, pero es evidente que no dijo toda la verdad", ha insistido.

Por otra parte, el conseller ha explicado que el conjunto de la auditoría que el IbSalut está realizando sobre todas las contrataciones de emergencia en pandemia incluiría el referido acuerdo con Megalab, aunque ha admitido que desconoce su existencia. "A día de hoy desconozco si se hizo, pero esto no implica que no hubiera contrato", ha matizado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que por parte del Govern la UCO y la Audiencia Nacional "no podrán encontrar más que facilidades".