Joana Serrat: "Veo mis discos como fieles a mis sentimientos y al momento"

Rafa Quílez

Barcelona, 10 oct (EFE).- La rockera catalana Joana Serrat actuará este viernes en Barcelona para presentar su séptimo álbum, "Big wave", muy diferente al anterior porque, como ha confesado en una entrevista con EFE, "veo mis discos como fieles a mis sentimientos y al momento".

Serrat (Vic, Barcelona, 1983) debutó en 2012 con el autoeditado 'The relief sessions', al que siguieron 'Dear Great Canyon', 'Cross the verge', el EP 'Grabolosa', 'Dripping springs', 'Hardcore from the heart' y, ahora, 'Big wave'.

La suya es una carrera de rock independiente y 'americana' en inglés, con una pequeña incursión en el catalán en 'Grabolosa', en la que ha editado con El Segell del Primavera, con la discográfica inglesa Loose y, también, con su propio sello, Great Canyon Records, responsable del lanzamiento de su último proyecto.

Grabado, como ha hecho últimamente, en Texas (EEUU) en 2022, producido por Matt Pence, coproducido por su mano derecha musical, Joey McClellan, 'Big wave' es un disco tensionado, rabioso, eléctrico y lleno de atmósferas densas, muy distinto al precedente 'Hardcore from the heart', que incluye piezas como "The cord', 'Feathers', 'Freewheel', 'Are you still here?', 'Sufferer', 'The ocean' o 'A dream that can last'.

"Conocí a Joey hace años, nos hicimos amigos y encontramos una conexión artística. Todo fluyó y él me propuso volver a Texas y grabar esta vez con Matt para sacar este sonido e implicó al resto de músicos locales que han participado", expone Joana Serrat, que pospuso dos años la edición del álbum porque Loose rompió unilateralmente el contrato que tenía para publicarlo y tuvo que esperar hasta hallar una solución.

"Fue doloroso, feo, teníamos una amistad y una cordialidad", se sincera Joana Serrat, para quien 'Big wave' responde a "una gran ola que me atrapó sin esperarla y me revolcó emocionalmente".

"Hardcore from the heart' está hecho desde el exilio" -el recuerdo de su niñez- y, en cambio, 'Big wave' va "de un entorno que se está muriendo". "Vital y emocionalmente hablan de cosas diferentes, por lo que el enfoque y la producción tenían que ser diferentes", resume la de Vic.

Así, si en el anterior predominaban "el 'shoegaze', el pop, la añoranza y los arreglos bonitos y delicados", en este el motivo principal es "la ira, la decepción, la desesperanza, el abatimiento" como consecuencia de la ruptura de una relación sentimental que duraba ya una decena de años.

"Veo los discos como fieles a mis sentimientos y al momento y ahora no quería ningún preciosismo", admite Serrat, para quien "ahora era el momento de la rabia y la contundencia".

"El mundo está lleno de violencia y me sentía pisada y olvidada, como que me pasaban por encima", afirma Joana, que no une el resultado con 'la crisis de los 40' porque "lo compuse con 39, antes de mi separación, y no creo que pensase en eso".

No obstante, asiente en que "puede ser una etapa nueva, pero no por una crisis. Sí que es el fin de una vida de diez años. Es transformación y desaparición de un momento".

Con un sonido caracterizado por el uso de la reverberación porque "entra en mi ideario conceptual" y se siente cómoda así, no sabe si en el futuro mantendrá esas "capas de significado" que le proporcionan "permeabilidad" y le permiten adaptarse a "los cambios intangibles".

Asimismo, 'Big wave' destaca por sus muchas referencias al agua -mar, océano, ola, etc- como "elemento conductor" que Serrat atribuye a que de pequeña visitaba a sus abuelos en Ocata (Barcelona), en el litoral barcelonés, y a sus años de 'escolta', cuando frecuentaba ríos y lagos.

Este viernes, en el Aclam Club de Barcelona, Joana Serrat -voz y guitarra acústica- presentará 'Big wave' con su banda, que integran Vidal Soler -guitarra eléctrica-, Rubén Alcázar -ebook, bajo-, Toni Serrat -batería- y Carla Serrat -sintetizadores y armonías-, además de repasar lo más granado de su repertorio.

Hasta finales de año tiene ya algún concierto más confirmado, aunque el grueso de la gira será en 2025. Mientras, el 30 de octubre actuará con su proyecto paralelo, Riders of the Canyon, en el BIME de Bilbao. EFE

(foto) (vídeo)