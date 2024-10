Bustinduy destaca el consenso en la ley ELA frente al "bochorno" del debate sobre ETA

Madrid, 10 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, considera que el consenso alcanzado sobre la ley ELA es el "camino y la ruta a transitar" en el Parlamento, frente al "bochorno" que se vivió en el pleno del Congreso de este miércoles en torno a ETA.

Bustinduy ha acudido este jueves al Congreso de los Diputados donde se espera la aprobación de la ley ELA con el voto a favor de todos los grupos. "Creo que es una gran victoria y un gran ejemplo para la sociedad española", ha aseverado a la entrada a la Cámara Baja.

"Creo que la democracia española no se merece escenas como las que vimos ayer y creo que en un día como hoy, que se aprueba la ley ELA, el contraste no puede ser más evidente; hoy se está sirviendo al interés general y se está haciendo de España un país mejor, lo que vimos ayer no le hace ningún favor a la democracia española" durante un debate que ha calificado de "bochorno".

Bustinduy ha destacado que la ley ELA mejorará la calidad de vida de muchas personas: "De eso va la política".

"Creo que hoy demuestra que la política social, que la justicia social, que los derechos sociales importan más y valen más que los intereses de los partidos o que las estrategias políticas. Es un gran día, es un día de sentido común, y un día que abre un camino que debemos seguir transitando", ha aseverado.

Respecto a la ley de familias, el responsable de Derechos Sociales ha deseado que su aprobación sea "con un consenso parecido y cuanto antes" ante la urgencia de la norma para saldar una deuda con las familias y la protección de sus derechos. "Va a ser un antes y un después en la política social en España".

"España es un Estado social y es un Estado del bienestar y, por tanto, la senda de ampliación de derechos y de mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables" debería ser "el objetivo más importante que persiguiera la política", ha concluido. EFE

