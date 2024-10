Moreno garantiza la "máxima colaboración" de la Junta "con cualquier investigación" que se abra sobre contratos del SAS

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha garantizado este martes que por parte del Gobierno que preside se prestará la "máxima colaboración" con "cualquier investigación que se pueda producir" en relación a los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicados por el procedimiento de emergencia durante los años de la pandemia de Covid-19. En una atención a medios en Bruselas, donde este martes ha iniciado una visita oficial a las instituciones europeas, el presidente de la Junta se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al hilo del anuncio que ha realizado el PSOE andaluz acerca de que su grupo parlamentario va a solicitar la creación de una comisión de investigación en la Cámara andaluza sobre la contratación de emergencia del SAS entre los años 2020 y 2024. El portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, ha anunciado la solicitud de dicha comisión de investigación en una rueda de prensa tras conocerse la semana pasada que un juzgado de Instrucción de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por los diputados del Grupo Socialista por "presunta prevaricación y malversación de más de 300 millones de euros" a través de contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud en años de la pandemia de Covid-19. Preguntado por dicha solicitud de comisión de investigación por parte del Grupo Socialista, Juanma Moreno ha señalado que el PSOE "está en su libertad de hacer lo que considere oportuno dentro de su política de confrontación y de ataque permanente al Gobierno de Andalucía". Dicho esto, el presidente de la Junta ha apuntado que desde el Gobierno andaluz no tienen "ningún problema", y de lo que se trata aquí es de "una cuestión administrativa" sobre la que desde el Ejecutivo autonómico "hemos facilitado toda la información al Partido Socialista para que tenga constancia", ha añadido. De igual modo, sobre la decisión del juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de admitir a trámite dicha denuncia interpuesta por los diputados del Grupo Socialista, Juanma Moreno ha apuntado que se trata de "un trámite" que se da "cuando llega una documentación" a un juzgado y "se comprueba la documentación correcta", por lo que "se admite a trámite". "A partir de ahí, máxima colaboración, como no puede ser de otra manera, con cualquier investigación que se pueda producir", ha trasladado Juanma Moreno antes de apostillar que por parte del Gobierno andaluz del PP-A no tienen "ningún problema" ni "ninguna preocupación" para "colaborar con todo aquel que quiera tener información y más transparencia", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar