'Génova' descarta medidas con diputados del PP que no detectaron la reforma que ayuda a etarras: "Es un error colectivo"

La dirección nacional del PP y el Grupo Popular no se plantean tomar medidas con los diputados de su partido que no detectaron las consecuencias de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que puede beneficiar a presos de ETA, ya que entienden que es una responsabilidad "colectiva" y no van a "señalar a nadie en concreto", según han indicado fuentes 'populares'. A primera hora de este martes, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, convocó a los diputados del PP que participaron en la tramitación parlamentaria de esa ley con el fin de recabar información interna ante el "error" cometido por el Grupo Popular, según avanzaron a Europa Press fuentes del partido. La falta de "diligencia" por parte del PP ha provocado malestar interno dentro de la formación, con cargos que no entienden cómo no han podido percatarse durante la tramitación parlamentaria de esta "indignidad" que beneficia a presos de ETA. "Hay que asumir el error", ha resumido un parlamentario, que pide poner el foco en cómo intentar parar la ley. LOS PONENTES FIRMARON HABER ESTUDIADO CON "DETENIMIENTO" LA LEY El informe de la ponencia de Justicia en la que se incorporó la propuesta de Sumar sobre las penas subraya, como ocurre con todas las leyes, que los ponentes han "estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas". Por parte del Partido Popular, la ponencia --que celebra sus reuniones a puerta cerrada-- estuvo integrada por los diputados María Jesús Moro, José Manuel Velasco, Rafael Benigno Belmonte y Ana Belén Vázquez. "NO VAMOS A SEÑALAR A NADIE EN CONCRETO" Fuentes del PP han señalado que Tellado reunió este martes en torno a las 9.00 horas a los diputados del Grupo Popular que participaron en el trámite parlamentario y allí constató que estaban "muy afectados". "Los participantes han manifestado su disgusto personal y han asumido su responsabilidad", han indicado las fuentes consultadas, que han insistido en que el PP no va a "señalar a nadie" porque asumen que todos han "fallado" en el trámite parlamentario. Así, han recalcado que se trata de una "responsabilidad colectiva" y no van a "focalizarla en personas concretas", según las mismas fuentes. Eso sí, han admitido que si el voto del Grupo Popular hubiera sido decisivo para que la ley saliera adelante, seguramente la actuación ahora sí que sería diferente. "No estamos satisfechos con cómo ha ido la tramitación parlamentaria ni estamos cómodos con cómo hemos trabajado", han reconocido fuentes del equipo de Feijóo, que hacen hincapié en que, aunque se hubieran percatado en el trámite parlamentario no habría podido frenar la ley porque el Gobierno tiene mayoría. TELLADO: "NADIE NOS ADVIRTIÓ, NI LOS LETRADOS DE LA CÁMARA" Los 'populares' han destacado que se trata de un "error" que cometen PP y Vox pero han advertido además del hecho de que "ningún letrado" les advirtiera de lo que podía ocurrir. "La responsabilidad por la no percepción de esta enmienda es colectiva. Nadie lo ha visto ni ningún medio hasta el domingo", han abundado las mismas fuentes. Tellado se ha manifestado públicamente en esa línea. "Lamentablemente no lo vimos, no lo vio nadie, nadie nos advirtió, ni los letrados de la Cámara ni ninguna organización. Nadie lo vio hasta el pasado fin de semana", ha reconocido en la cadena Cope. Previamente, en rueda de prensa, ha asegurado que el partido "asume su responsabilidad por no haber estado vigilante" durante la tramitación, pero ha puesto el foco en que ahora es el momento buscar "soluciones" parando esta ley. "Yo creo que hoy no se trata de depurar responsabilidades. Se trata de buscar soluciones", ha declarado Tellado. FEIJÓO HABLA DE "ERROR INJUSTIFICABLE" Al ser preguntado expresamente si el PP va a asumir algún tipo de responsabilidad a nivel interno y si ha tenido algún contacto con los diputados que han participado en el trámite parlamentario de esa ley para tomar medidas, Tellado ha admitido que ha "recabado información sobre cómo se ha desarrollado toda la tramitación parlamentaria de esta cuestión". Ahí, ha desvelado que durante la tramitación parlamentaria, aparte de las enmiendas de Sumar, hubo "otras de Junts" que "pretendían lograr beneficios judiciales" para el expresidente catalán Carles Puigdemont. "Y los ponentes del PP que participaron en el debate de esas enmiendas se centraron en ésa por la gravedad que tenía y posiblemente perdieron de vista otras que podían parecer inofensivas y no lo eran", ha confesado. También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este martes desde Guadalajara el "error injustificable" del PP con esta reforma que beneficia a 44 etarras y ha reiterado sus "sinceras disculpas" a la presidenta de la AVT por no haber advertido en la tramitación de esta directiva europea la enmienda que va a permitir la rebaja de las penas a terroristas.

