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Florentino Pérez anuncia que Mourinho será el entrenador si es elegido presidente

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Madrid, 3 jun (EFE).- El portugués Jose Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez sale elegido presidente en las elecciones del próximo domingo.

En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026' aparece la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y dice: "Si". EFE

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