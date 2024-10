Page responde a Junts que se "inventa la historia desde el complejo de superioridad malentendido"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha respondido al secretario general de Junts, Jordi Turull, tras afirmar este último --después de las reunión del jefe del Ejecutivo autonómico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- que una parte de España "tiene a Cataluña por una colonia", para afirmar que el partido de Puigdemont "se inventa la historia desde el complejo de superioridad malentendido". Ha sido en su intervención en el acto de aniversario del Hospital Nacional de Parapléjicos, donde García-Page ha dicho sentirse orgulloso de este centro, porque es nacional, para añadir que "tenemos muy claro lo que significa ser nacional". "Yo estoy viendo cómo me insultan todos los días por hablar precisamente de lo nacional", ha dicho, para agregar que "tendrían algunos, que se inventan la historia desde el complejo de superioridad malentendido y que no quieren tener más, sino tener más que los demás, que venir a este centro a saber lo que realmente es superar". Bajo el punto de vista del presidente castellanomanchego, "no es lo mismo sentirse o creerse superior que superar".

