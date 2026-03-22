Condenan a un profesor de autoescuela por ayudar a sus alumnos a copiar en el examen de conducir: multa de 18.500 euros

Un profesor de autoescuela enseñando una maniobra a un alumno (ShutterStock).

Un profesor de autoescuela ha sido sancionado con una multa de 18.500 euros tras descubrirse que ayudaba a sus alumnos a copiar durante el examen de conducir. El caso, que involucra el uso de auriculares inalámbricos para facilitar las respuestas, marca un precedente en la lucha contra el fraude en las pruebas para obtener el carné de conducir.

Los hechos han ocurrido en el cantón suizo de Turgovia. Las autoridades del país determinaron que el instructor desarrolló un sistema para proporcionar las respuestas correctas a los candidatos durante la evaluación teórica. Este método fraudulento quedó al descubierto después de que un supervisor detectara comportamientos sospechosos en uno de los alumnos, quien finalmente fue sorprendido cuando intentaba repetir el examen.

Al final, el profesor ha sido condenado por cuatro cargos de complicidad, según la información publicada por el medio francés Midi Libre. La investigación reveló que no actuó solo, y que al menos tres alumnos aprovecharon este mecanismo para intentar aprobar la prueba. Las sanciones impuestas a los estudiantes fueron proporcionales a su grado de implicación y oscilaron entre 2.175 y 4.500 euros.

El caso comenzó en 2022, cuando un candidato que suspendió el examen de conducir por primera vez despertó las sospechas de un supervisor. Dos meses después, al presentarse de nuevo, fue sorprendido en plena infracción. En ese momento, los responsables del examen alertaron a la policía local, lo que permitió destapar la trama y poner fin a la colaboración ilícita entre instructor y alumnos.

Riesgos para la seguridad vial

La mecánica utilizada era sencilla pero efectiva. Los alumnos acudían al examen equipados con auriculares inalámbricos, a través de los cuales recibían las respuestas de su profesor desde el exterior. El instructor, quien esperaba fuera de la sala, seguía las preguntas del examen y transmitía las soluciones en tiempo real.

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El tribunal decidió sancionar a todos los implicados. Además, dichas autoridades consideraron que este tipo de prácticas pone en entredicho la seguridad vial, ya que permite que personas sin los conocimientos necesarios consigan el permiso de conducir.

Sanciones económicas y medidas disciplinarias

Durante el juicio, el profesor defendió su actuación, y afirmó que simplemente intentaba ayudar a su alumno con la traducción de la pregunta formulada por el examinador. “Solo quería ayudarle a entender lo que se le pedía”, declaró ante las autoridades judiciales. Pero el tribunal consideró que sus explicaciones no justificaban el uso de dispositivos electrónicos ni la transmisión de respuestas correctas.

Los jueces subrayaron también la importancia de mantener la integridad y la transparencia en los exámenes oficiales. Al respecto, el instructor fue declarado culpable de complicidad en fraude, recibiendo la multa de 18.500 euros. Los tres alumnos implicados reconocieron haber utilizado el sistema de auriculares para intentar superar el examen.

Así, también se impusieron multas a los alumnos, pero inferiores a la del profesor. Uno de ellos fue sancionado con 2.175 euros, otro con 3.050 euros y el tercero con 4.500 euros, en función de su participación en los hechos. Además de las sanciones económicas, los estudiantes se enfrentan a la posibilidad de quedar inhabilitados para presentarse de nuevo al examen durante un determinado periodo de tiempo.