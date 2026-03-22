Buscan a un senderista bilbaíno desaparecido en Arredondo (Cantabria) desde el sábado

Santander, 22 mar (EFE).- Los servicios de emergencias y la Guardia Civil buscan a un senderista bilbaíno desaparecido desde este sábado en el municipio cántabro de Arredondo.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, ha activado el nivel 1 del Protocolo Operativo de Búsqueda y Rescate en Montaña y Medio Rural.

El hombre, natural de Bilbao, tenía previsto realizar en la tarde de ayer una ruta circular de aproximadamente 22 kilómetros, por Colina, Carrío y Pizarras, en la zona de Los Collados del Asón, sin que hasta el momento se haya tenido conocimiento de su paradero.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió en la noche de ayer la llamada de un familiar que comunicó que el senderista no había regresado a su domicilio, informa el Gobierno de Cantabria.

De inmediato, efectivos de la Guardia Civil iniciaron las labores de búsqueda, centradas en un primer momento en la localización del vehículo en el que se habría desplazado hasta la zona.

El vehículo ha sido localizado a primera hora de esta mañana, lo que ha permitido confirmar que el desaparecido se encontraba en el área y acotar el operativo de búsqueda.

A partir de ese momento, se han intensificado los trabajos con la movilización de medios aéreos, en concreto el helicóptero de la Guardia Civil y el medicalizado del Gobierno de Cantabria, 15 vehículos, así como del Equipo de Operaciones Terrestres del Ejecutivo autonómico.

La aeronave del Gobierno ha realizado este mediodía un vuelo de reconocimiento sobre la ruta prevista, sin resultados positivos hasta el momento.

Asimismo, se ha instalado un Puesto de Mando Avanzado en la zona para la coordinación del operativo, en el que participan a esta hora miembros del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria.

Participan en el operativo drones autonómicos, varias patrullas de la Guardia Civil, una unidad canina, así como agentes del Greim (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), un agente de Medio Natural, efectivos de Cruz Roja en labores de apoyo logístico y voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Castro Urdiales, Bárcena de Cicero y Ramales de la Victoria. EFE