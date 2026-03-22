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Bucsa también se retira del dobles femenino en Miami tras lesión en la cadera

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Miami (EE.UU.), 22 mar (EFE).- La española Cristina Bucsa se borró este domingo del dobles femenino del Miami Open (Estados Unidos), donde hacía pareja con la estadounidense Nicole Melichar-Martínez, después de que el pasado viernes se retirase durante su partido del cuadro individual por una lesión en la cadera.

Bucsa y Melichar-Martínez se enfrentaban en primera ronda del dobles femenino a la dupla formada por la estadounidense Sofia Kenin y la rusa Liudmila Samsonova.

La española se había retirado el viernes con molestias en la cadera cuando perdía por 2-6 y 2-3 contra la ucraniana Yulia Starodubtseva en segunda ronda.

Era el primer partido de Bucsa, número 30 del mundo, en el WTA 1.000 de Miami.

Bucsa venía de perder en segunda ronda en Indian Wells, también un WTA 1.000. EFE

(foto)

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