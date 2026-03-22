Ibarrola (UPN) exige a la organización de la Korrika "respeto a las víctimas de ETA" y una "disculpa pública"

La exhibición de imágenes de responsables de atentados y la participación de menores portando símbolos relacionados con personas condenadas por terrorismo durante la marcha de la Korrika en Pamplona generaron una reacción inmediata de la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien solicitó medidas concretas y reclamó la devolución de fondos por parte de entidades que respaldaron el evento. Según detalló el medio Europa Press, Ibarrola expresó su “profunda indignación” ante los hechos registrados el domingo en la capital navarra, señalando la presencia de fotografías de Tomás Caballero —concejal de UPN asesinado— y de Francisco Casanova —subteniente del Ejército de Tierra también víctima de ETA— durante la jornada.

En un comunicado difundido tras la marcha, la líder de UPN solicitó a la organización de la Korrika “respeto a las víctimas del terrorismo de ETA y a la sociedad navarra en general, que tanto ha sufrido la violencia y el terror durante décadas”. Europa Press consignó que Ibarrola transmitió su “cariño y respeto” a las familias de los homenajeados, reiterando la gravedad que atribuye a la aparición de imágenes de los autores de los atentados. “Todavía es más lamentable la utilización de menores para portar simbología que ensalza a asesinos”, denunció Ibarrola, añadiendo que estas acciones suponen un agravio para la memoria de las víctimas.

La dirigente de UPN reclamó a los responsables de la Korrika que emitan una “disculpa pública” y establezcan procedimientos para evitar que situaciones similares se repitan. Además, Ibarrola instó a las entidades que hayan contribuido económicamente a la Korrika a “exigir la devolución de sus aportaciones”, argumentando que el apoyo financiero debería quedar supeditado al cumplimiento del respeto hacia las víctimas del terrorismo y a la sociedad. Según puntualizó Europa Press, la presidenta foral sugirió que “no se puede permitir el uso de recursos públicos ni privados en eventos que incluyan actos de exaltación de condenados por terrorismo”.

En el mismo comunicado, la presidenta de UPN expresó su rechazo al uso del euskera en reivindicaciones de tipo político relacionadas con el pasado violento de ETA. “Rechazo la utilización del euskera para reivindicaciones políticas que nada deberían tener que ver con el apoyo a dicha lengua y, mucho menos, para ensalzar a terroristas de la banda ETA”, afirmó. Ibarrola defendió que estas prácticas perjudican el valor y la imagen social del euskera: “Flaco favor se le hace al euskera si se le mezcla con el terrorismo etarra”, puntualizó, según reprodujo Europa Press.

Como medida institucional, la representante de UPN informó la presentación de un documento en el Parlamento de Navarra, con el objeto de que todos los grupos parlamentarios manifiesten formalmente su condena y repulsa ante lo acontecido en Pamplona. De acuerdo con la agencia Europa Press, Ibarrola también confirmó que su formación trasladará una declaración de urgencia a la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona, en la sesión prevista para el martes, manteniendo como objetivo central el rechazo explícito a los hechos señalados y la defensa de la memoria de las víctimas.

El desarrollo de la Korrika, tradicionalmente organizada con fines de promoción del euskera, se vio así marcado por la controversia tras la denuncia pública formulada por Ibarrola frente a lo que la dirigente considera “ensalzamiento” de autores de crímenes ligados a la organización ETA. Europa Press señaló que la exigencia de UPN se dirige tanto a los organizadores como a los patrocinadores involucrados, estableciendo como requisito el respeto hacia las víctimas y el rechazo explícito a toda manifestación de reconocimiento hacia responsables de atentados.

La presidenta de UPN enfatizó, en respuesta a los incidentes en la Korrika, la necesidad de que tanto las instituciones como quienes apoyan económicamente el evento asuman un compromiso explícito con el rechazo al terrorismo y la dignidad de las víctimas. Europa Press subrayó que entre los objetivos de las declaraciones impulsadas por UPN figura la protección de la convivencia y la memoria de quienes padecieron la violencia en Navarra. Además, la formación política demanda el establecimiento de mecanismos de control y sanción cuando las actividades culturales o deportivas se utilicen como marco para mensajes políticos alusivos a delitos de terrorismo, según lo comunicado en los pronunciamientos oficiales publicados tras la marcha.