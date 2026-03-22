La impresionante ruta por un barranco de 11 kilómetros de longitud que recorre una iglesia incrustada en la roca y pinturas rupestres

Hoz del río Mesa, en Zaragoza (Adobe Stock).

En el sur de la provincia de Zaragoza, en el límite con Guadalajara, se esconde uno de los barrancos más espectaculares y menos conocidos del país: la Hoz Seca, un cañón de paredes vertiginosas, historia milenaria y rincones cargados de leyenda, surcado por el río Mesa. Pero este enclave es mucho más que un simple cañón: es el resultado de millones de años de erosión sobre la roca caliza, una garganta fluvio-kárstica que alterna tramos secos con otros donde el agua ha esculpido oquedades, cornisas y grutas. A lo largo de sus 11 kilómetros, el relieve se convierte en protagonista absoluto, pero la mano humana también ha dejado su huella.

El mayor ejemplo de ello es el Santuario de Nuestra Señora de Jaraba, un templo singular construido entre los siglos XIII y XVIII que se incrusta literalmente en las paredes del cañón. Su construcción requirió siglos de esfuerzo debido a la dificultad del terreno, pero el resultado es espectacular: una iglesia y casa de santero perfectamente integradas en la roca, hoy punto de encuentro para senderistas y peregrinos. Junto al santuario se encuentra el balneario de la Virgen de Jaraba, famoso por sus aguas termales y el entorno natural que lo rodea.

Pero no solo eso, pues el cañón, que en otros tiempos fue cauce de un río activo, muestra en sus paredes las huellas de la erosión, con oquedades que sirvieron de refugio a lo largo de la prehistoria, como son las pinturas rupestres de Roca Benedí. Todas estas maravillas se pueden disfrutar gracias a la ruta de senderismo que recorre todo el paraje, la cual es apta para todos los públicos y muestra uno de los rincones más increíbles de Zaragoza.

El sendero por los secretos del barranco

Imagen del Barranco de la Hoz Seca, en Zaragoza (Turismo Jaraba)

El sendero GR-24.1 es la mejor manera de sumergirse en la belleza y los secretos de la Hoz Seca y la Hoz del río Mesa. Esta variante del GR-24 enlaza las localidades de Jaraba y Calmarza a través de un recorrido de algo más de 7 kilómetros que atraviesa la garganta fluvio-kárstica del río Mesa. El itinerario comienza en Jaraba y, tras dejar atrás los históricos establecimientos de Sicilia y La Virgen, el sendero fluvial sigue la orilla del río y pasa junto a la fuente La Chula. Pronto, el camino se separa de la vía asfaltada y toma el desvío a la Hoz Seca, señalizado y bien mantenido.

La primera gran sorpresa del recorrido es la ermita rupestre de Nuestra Señora de Jaraba, encaramada en la roca y formando parte de un conjunto arquitectónico impresionante. Aquí, el senderista puede contemplar la iglesia y la casa de santero, perfectamente restauradas y fundidas con el paisaje. El sendero interpretativo que atraviesa el desfiladero está salpicado de paneles informativos que explican la geología, la flora y la fauna local, así como restos de antiguos corrales ganaderos y caleras, testimonio del pasado rural de la zona.

A solo dos kilómetros del inicio, un desvío a la derecha lleva a las pinturas rupestres de Roca Benedí. Esta pequeña ascensión de 500 metros permite contemplar figuras estilísticas del arte rupestre levantino, con más de 7.000 años de antigüedad, realizadas en pigmento negro y protegidas por la roca.

Paredes verticales y estrechos pasadizos

Imagen del Barranco de la Hoz Seca, en Zaragoza (Turismo Jaraba)

Retomando el sendero principal, el barranco se va estrechando, y la senda, antes ancha, se convierte en un paso entre paredes de roca donde la vegetación es densa y el terreno, aunque algo más accidentado, sigue siendo accesible. Aquí el caminante puede casi tocar ambas paredes con las manos y sentir el frescor y la humedad que reinan en el fondo del cañón.

En los tramos más abruptos, el camino está equipado con grapas metálicas que facilitan superar pequeños resaltes y escarpes rocosos, añadiendo un punto de aventura sin grandes dificultades técnicas. Superados estos obstáculos naturales, el paisaje se abre y el sendero asciende suavemente hacia la pista que une Calmarza con Campillo de Aragón. Desde el alto de la Paramera, las vistas sobre los barrancos y los pinares recompensan el esfuerzo.

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El último tramo desciende por una pista pedregosa junto al barranco de los Hocinillos, hasta llegar a Calmarza, pequeño pueblo de montaña. Cruzando sus calles, el senderista alcanza el Pozo Redondo, una impresionante cascada a los pies del casco urbano, ideal para refrescarse y poner el broche final a una ruta que combina naturaleza, historia y la emoción de descubrir uno de los parajes más originales de Aragón.