Viajes

La impresionante ruta por un barranco de 11 kilómetros de longitud que recorre una iglesia incrustada en la roca y pinturas rupestres

Este sendero muestra uno de los paisajes más sorprendentes de Zaragoza y es ideal para descubrir la historia de la región

Guardar
Hoz del río Mesa, en
Hoz del río Mesa, en Zaragoza (Adobe Stock).

En el sur de la provincia de Zaragoza, en el límite con Guadalajara, se esconde uno de los barrancos más espectaculares y menos conocidos del país: la Hoz Seca, un cañón de paredes vertiginosas, historia milenaria y rincones cargados de leyenda, surcado por el río Mesa. Pero este enclave es mucho más que un simple cañón: es el resultado de millones de años de erosión sobre la roca caliza, una garganta fluvio-kárstica que alterna tramos secos con otros donde el agua ha esculpido oquedades, cornisas y grutas. A lo largo de sus 11 kilómetros, el relieve se convierte en protagonista absoluto, pero la mano humana también ha dejado su huella.

El mayor ejemplo de ello es el Santuario de Nuestra Señora de Jaraba, un templo singular construido entre los siglos XIII y XVIII que se incrusta literalmente en las paredes del cañón. Su construcción requirió siglos de esfuerzo debido a la dificultad del terreno, pero el resultado es espectacular: una iglesia y casa de santero perfectamente integradas en la roca, hoy punto de encuentro para senderistas y peregrinos. Junto al santuario se encuentra el balneario de la Virgen de Jaraba, famoso por sus aguas termales y el entorno natural que lo rodea.

Pero no solo eso, pues el cañón, que en otros tiempos fue cauce de un río activo, muestra en sus paredes las huellas de la erosión, con oquedades que sirvieron de refugio a lo largo de la prehistoria, como son las pinturas rupestres de Roca Benedí. Todas estas maravillas se pueden disfrutar gracias a la ruta de senderismo que recorre todo el paraje, la cual es apta para todos los públicos y muestra uno de los rincones más increíbles de Zaragoza.

El sendero por los secretos del barranco

Imagen del Barranco de la
Imagen del Barranco de la Hoz Seca, en Zaragoza (Turismo Jaraba)

El sendero GR-24.1 es la mejor manera de sumergirse en la belleza y los secretos de la Hoz Seca y la Hoz del río Mesa. Esta variante del GR-24 enlaza las localidades de Jaraba y Calmarza a través de un recorrido de algo más de 7 kilómetros que atraviesa la garganta fluvio-kárstica del río Mesa. El itinerario comienza en Jaraba y, tras dejar atrás los históricos establecimientos de Sicilia y La Virgen, el sendero fluvial sigue la orilla del río y pasa junto a la fuente La Chula. Pronto, el camino se separa de la vía asfaltada y toma el desvío a la Hoz Seca, señalizado y bien mantenido.

La primera gran sorpresa del recorrido es la ermita rupestre de Nuestra Señora de Jaraba, encaramada en la roca y formando parte de un conjunto arquitectónico impresionante. Aquí, el senderista puede contemplar la iglesia y la casa de santero, perfectamente restauradas y fundidas con el paisaje. El sendero interpretativo que atraviesa el desfiladero está salpicado de paneles informativos que explican la geología, la flora y la fauna local, así como restos de antiguos corrales ganaderos y caleras, testimonio del pasado rural de la zona.

A solo dos kilómetros del inicio, un desvío a la derecha lleva a las pinturas rupestres de Roca Benedí. Esta pequeña ascensión de 500 metros permite contemplar figuras estilísticas del arte rupestre levantino, con más de 7.000 años de antigüedad, realizadas en pigmento negro y protegidas por la roca.

Paredes verticales y estrechos pasadizos

Imagen del Barranco de la
Imagen del Barranco de la Hoz Seca, en Zaragoza (Turismo Jaraba)

Retomando el sendero principal, el barranco se va estrechando, y la senda, antes ancha, se convierte en un paso entre paredes de roca donde la vegetación es densa y el terreno, aunque algo más accidentado, sigue siendo accesible. Aquí el caminante puede casi tocar ambas paredes con las manos y sentir el frescor y la humedad que reinan en el fondo del cañón.

En los tramos más abruptos, el camino está equipado con grapas metálicas que facilitan superar pequeños resaltes y escarpes rocosos, añadiendo un punto de aventura sin grandes dificultades técnicas. Superados estos obstáculos naturales, el paisaje se abre y el sendero asciende suavemente hacia la pista que une Calmarza con Campillo de Aragón. Desde el alto de la Paramera, las vistas sobre los barrancos y los pinares recompensan el esfuerzo.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

El último tramo desciende por una pista pedregosa junto al barranco de los Hocinillos, hasta llegar a Calmarza, pequeño pueblo de montaña. Cruzando sus calles, el senderista alcanza el Pozo Redondo, una impresionante cascada a los pies del casco urbano, ideal para refrescarse y poner el broche final a una ruta que combina naturaleza, historia y la emoción de descubrir uno de los parajes más originales de Aragón.

Temas Relacionados

RutasRutas NaturalesAragónZaragozaRutas y Senderismo EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El bonito pueblo donde nació el personaje español más legendario de la Edad Media: rutas, monasterios y fiestas para amantes de la historia

La localidad es el punto de partida de una de las rutas históricas más impresionantes de nuestro país y sus monumentos mantienen vivo el legado de este personaje

El bonito pueblo donde nació

Estos son los mejores trucos que debes saber para viajar en un tren nocturno por Europa

Desde elegir la mejor litera hasta preparar el kit esencial, estos consejos te ayudarán a disfrutar una experiencia inolvidable recorriendo el continente mientras duermes y descubres paisajes únicos

Estos son los mejores trucos

El ‘Amazonas de Galicia’: un parque natural con 9.000 hectáreas, rutas de senderismo y un monasterio del siglo XII

El Parque Natural Fragas do Eume, en A Coruña, se considera el bosque atlántico costero mejor conservado de Europa

El ‘Amazonas de Galicia’: un

El pueblo de Cataluña que es perfecto para las vacaciones de Semana Santa: combina mar y montaña y conserva los restos de un castillo medieval

Ubicado en la Costa Brava, es un lugar ideal para disfrutar de un turismo alejado de la masificación, así como de la naturaleza y de un casco histórico con gran riqueza cultural

El pueblo de Cataluña que

Los parques perfectos para vivir una primavera japonesa en Europa: siete hectáreas de cerezos en flor a menos de una hora de París

Los jardines de la casa de Claude Monet en Giverny constituyen una obra de arte viviente visitada por 700.000 personas al año

Los parques perfectos para vivir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente a

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

La DGT retira la homologación de 5 balizas V-16: estas son las que se deben sustituir y el tiempo que hay para reemplazarlas

Cuatro detenidos por lanzar trozos de adoquines contra el acuartelamiento de la Guardia Civil de Ciempozuelos, Madrid, y subirlo a redes sociales

Una aseguradora deberá pagar el tratamiento psiquiátrico e indemnizar a una mujer por la muerte de su perra atropellada con un total de 3.600 euros

El semáforo de Valencia que se ponía en verde a la vez para vehículos y peatones: la justicia sanciona a la compañía después de cinco días de averías

ECONOMÍA

El empleo crecerá más de

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

Condenan a un profesor de autoescuela por ayudar a sus alumnos a copiar en el examen de conducir: multa de 18.500 euros

DEPORTES

El derbi del pincho de

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos