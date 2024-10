Marcelino confiesa prepararse las ruedas de prensa y Éder Sarabia, hablarlas con su madre

Valencia, 7 oct (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, confesó este lunes en una mesa redonda junto a los técnicos del Levante, el Elche, el Eldense y el Castellón, que se prepara las ruedas de prensa, una situación que también le ocurre al entrenador del Elche, Éder Sarabia, que las prepara con su madre, periodista, y también su mujer.

El técnico asturiano recalcó durante la apertura del curso de entrenadores 2024-25 que "los escenarios donde actúas te enseñan la forma de proceder" en cada campo y también en "cómo hacer para no equivocarse".

"Si doy 30 respuestas, 29 son convincentes y metes la pata en una, ya has fastidiado la rueda de prensa. Las experiencias te van enseñando cómo proceder en cada caso, y eso nos obliga a ser más o menos prudentes, siempre sinceros, pero hay cosas que dentro de la sinceridad te tienes que ahorrar", comentó Marcelino.

Así, destacó que "uno es lo mismo hacer una rueda de prensa en Bilbao que en Vila-real", aunque bromeó que en Valencia, donde se realizó la charla, "ganando siempre eran fáciles" esas ruedas de prensa.

"Nuestro mensaje es muy importante", comentó Marcelino, tras escuchar a Sarabia, que comentó que las comparecencias son "una oportunidad muy buena" para transmitir mensajes incluso a los futbolistas.

"Me las preparo una barbaridad, con mi madre, que es periodista, mi mujer y mi agente. Casi nunca he dicho nada que no haya querido decir. En Andorra quería decir unas cosas, aquí -en Elche- otras, pero es una de las partes en las que tenemos que formarnos", subrayó Sarabia.

Asimismo, el entrenador del Levante, Julián Calero, aseguró que no se las prepara y va "a pecho descubierto", aunque bromeó con que la frase de "el bocadillo de mortadela", cuando estaba en Burgos, le va "persiguiendo".

"Me parece lo correcto preparárselo. Si somos metódicos, no podemos dejar nada que no los estropee. A veces vas buscando una determinada situación y las vas buscando para que se dé, pero siempre desde la sinceridad", concluyó. EFE

