La alcaldesa de Campos (Mallorca) denuncia ante la Guardia Civil el ataque machista de un usuario de redes sociales

La alcaldesa de Campos (Mallorca), Francisca Porquer, ha denunciado públicamente, tras hacerlo previamente ante la Guardia Civil, el ataque machista de un usuario de las redes sociales. En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Porquer ha denunciado, después de haberlo hecho previamente ante la Guardia Civil, "el ataque de machismo repugnante" del que una vez más ha sido protagonista por parte de un usuario de redes sociales. En los posts que el usuario habría publicado, y que Porquer ha compartido para apoyar su denuncia, éste se dirige a ella con frases del tipo "un 69 cuando quiera" o "si quiere follarme, yo me dejo". En este contexto, la alcaldesa de Campos, del Partido Popular, ha querido dejar claro que "no todo vale, ni en política, ni en la vida". "Nadie ha de tolerar este tipo de publicaciones, tampoco que nos lo digan verbalmente. ¡Basta ya!", ha concluido. PROHENS LE MUESTRA SU APOYO Y CONDENA LOS HECHOS Una vez la alcaldesa ha hecho pública la denuncia, han sido muchos quienes le han mostrado su apoyo y han condenado los hechos. Entre estas personas ha destacado la presidenta del Govern, Marga Prohens. Al igual que ha hecho Porquer, la dirigente autonómica ha publicado un mensaje en 'X' en el que ha considerado que "no se puede normalizar que las mujeres que dan el paso de estar en política tengan que soportar estos tipos de publicaciones machistas". "Porque no, Francisca Porquer, como dices, no todo vale", ha continuado Prohens. "Tienes todo mi apoyo y mi condena a estos hechos", ha concluido la presidenta del Govern.

