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Funcionarios de la cárcel catalana de Brians 2 frustran el intento de fuga de dos internos

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Barcelona, 29 mar (EFE).- Funcionarios del Centro Penitenciario Brians 2 han frustrado esta madrugada un intento de fuga protagonizado por dos internos del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), según ha informado la Conselleria catalana de Justicia y Calidad Democrática.

El personal penitenciario ha detectado la incidencia de "manera inmediata", lo que ha permitido una "actuación rápida y coordinada" y se han activado los protocolos de seguridad y localizado a los internos en pocos minutos, "evitando que pudieran culminar la huida".

Los internos han sido retenidos y trasladados, de nuevo, al DERT, donde se han aplicado las medidas de seguridad correspondientes, de acuerdo con los protocolos establecidos.

Como es habitual en estas situaciones, "se ha autorizado el traslado de los internos a otros centros penitenciarios".

La intervención, según la conselleria, se ha desarrollado sin que se hayan producido "incidentes graves" y ha permitido restablecer la "normalidad" en el centro con "rapidez".

El departamento de Justicia y Calidad Democrática ha puesto en valor la "profesionalidad, la capacidad de respuesta y la coordinación de los funcionarios del centro", que considera han sido "determinantes" para "garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio público penitenciario". EFE

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