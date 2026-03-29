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Colapinto: Ha sido una carrera larga y frustrante, viendo el alerón trasero de otro coche

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Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó decimosexto el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Suzuka que la de este domingo "ha sido una carrera larga y frustrante", en la que miró durante "mucho tiempo el alerón trasero de otro coche".

"La de hoy fue una carrera muy larga y frustrante, en la que pasamos mucho tiempo mirando el alerón trasero de otro coche. Tuvimos una muy buena salida y ganamos una posición en la primera vuelta, rodando cerca de los dos Racing Bulls (RB) y muy cerca de la zona de puntos", declaró Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que, después de no haber podido puntuar en ninguno de los 18 Grandes Premios que disputó el año pasado, sí lo hizo hace dos domingos en China, donde acabó décimo.

"Reaccionamos y entramos en boxes para cubrirnos de Ollie (Bearman, inglés, de Haas) y conseguimos mantenernos por delante de él. Estuve luchando con él durante unas vueltas y de repente lo vi deslizarse delante de mí por la hierba hacia (la curva) Spoon. Tras ver las imágenes, había una gran diferencia de velocidad, algo que puede ser característico de estos coches, y me alegro mucho de que esté bien", explicó el piloto argentino, que corría por primera vez en la categoría reina en Suzuka.

"Después, salió a pista el coche de seguridad, lo que nos vino muy mal y nos hizo perder posiciones. Fue una pena, porque antes de eso estábamos luchando con Liam (Lawson, neozelandés, de RB) y otros, y los que estaban conmigo en ese momento acabaron puntuando", comentó el bonaerense tras el Gran Premio de Japón.

"Esta claro que necesitamos un sábado más fuerte para afrontar en una mejor posición la carrera. Ahora aprovecharemos este descanso para trabajar duro en Enstone y volver más fuertes en Miami (EEUU) ", apuntó, en referencia al parón provocado por la guerra en Oriente Medio y a la posterior reanudación del campeonato, el primer fin de semana de mayo, Colapinto. EFE

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