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Ecuador, sin Piero Hincapié, prepara en Butarque su partido ante Países Bajos

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Leganés (Madrid), 29 mar (EFE).- La selección ecuatoriana de fútbol se entrenó este domingo en el Estadio Ontime Butarque en Leganés (Madrid), antes de viajar a Eindhoven para medirse a Países Bajos en otro amistoso de preparación para el Mundial, sin el defensa Piero Hincapié.

Pese a que la de Hincapié no fue la única ausencia en la sesión de hoy, el defensa del Arsenal tuvo que ser sustituido el viernes ante Marruecos en el minuto 70, en el partido disputado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, tras sufrir un golpe.

A la espera de conocer el alcance de una posible lesión, el seleccionador de la 'Tri', el argentino Sebastián Beccacece, preparó otro entrenamiento sin contar con todos sus jugadores, ya que varios no se ejercitaron sobre el césped de Butarque, a pocas horas de viajar a Eindhoven para medirse a Países Bajos en un nuevo amistoso.

Ecuador acabará de esta manera su estancia en Madrid, donde ha estado esta semana preparando ambos duelos como preparación a la Copa del Mundo 2026. EFE

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