Claudio Giráldez destaca la defensa del área con dos futbolistas menos

Las Palmas de Gran Canaria, 5 oct (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Real Club Celta de Vigo, destacó la "defensa del área" que realizó su equipo tras perder de forma consecutiva a dos jugadores expulsados, para imponerse a la UD Las Palmas este sábado en el Estadio de Gran Canaria (0-1).

"Fuimos generosos en el esfuerzo, competitivos y solidarios", dijo el técnico de Porriño en rueda de prensa, con un final feliz para su equipo en una situación "atípica", la de perder a dos futbolistas casi de forma consecutiva, que deben "saber manejar mejor a nivel mental".

El técnico gallego subrayó que una de las asignaturas pendientes de su equipo era "implantar en el equipo el alma, ser competitivos cuando las cosas no van bien dadas, y hoy salimos muy reforzados, el equipo está dando muchos pasos en ese aspecto y creo que hasta nos han venido bien esas dos expulsiones para reforzarlo".

A su juicio, el partido no era para tantas tarjetas, "si no lo has visto parecería que fue una batalla campal, y no fue así", añadió, pero no quiso entrar a valorar las expulsiones de Moriba y del capitán Iago Aspas, en este último caso por protestar al árbitro.

Giráldez destacó el esfuerzo de los jugadores en lo táctico, "con lo difícil que es una defensa en bloque bajo con nueve jugadores, y contra un equipo como Las Palmas, tan poderoso en el juego asociativo y cargando el área con tanta gente", precisamente en el primer partido que el cuadro vigués logra mantener su portería imbatida esta temporada.

En su opinión el resultado final "en el cómputo general es justo, y un premio que merecemos, por lo que nos vamos al parón con ese chute de energía". EFE

