Vox pide al Gobierno replegar a los militares españoles de Líbano alegando que no están cumpliendo con su misión

Vox ha planteado este viernes al Gobierno que saque a los 650 militares desplegados en Líbano en el marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), alegando que, ante el deterioro de la situación en ese país de Oriente Próximo, no están cumpliendo la misión que tienen asignada. La FINUL, compuesta por 10.000 'cascos azules', opera en la frontera entre Líbano e Israel y tiene el mandato de vigilar el cese de hostilidades entre el Ejército hebreo y el partido-milicia chií Hezbolá y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas, y no tienen permitido el uso de la fuerza. Con los ataques cruzados entre Israel y el partido-milicia, los 'cascos azules' pasan mucho tiempo bunkerizados y han suspendido algunas de sus labores, como las de patrulla. Por ello, los de Santiago Abascal han registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que reclaman al Gobierno iniciar los procedimientos "pertinentes" para sacar a los militares españoles de Líbano de forma "inmediata y ordenada", y recalca que están "en peligro". El portavoz de Vox en la Comisión de Defensa del Congreso, Alberto Asarta, ha argüido que la FINUL no está cumpliendo ni el mantenimiento del cese de las hostilidades ni el respaldo a las autoridades y Fuerzas Armadas libanesas para recuperar el control en el sur del país. "Y no solamente eso, sino que además nuestros soldados están en riesgo, bien por fuego amigo o bien por daños colaterales", ha rematado el que fuera jefe de la FINUL desde 2010 hasta 2012. En todo caso, corresponde a la ONU tomar la decisión de sacar a la FINUL de Líbano. El Gobierno de España no puede tomar la decisión de replegar a los militares de forma unilateral.

Compartir nota: Guardar