Espana agencias

Condenado a un año de cárcel un hombre que dio una paliza a un pediatra en Almería porque no atendía a su hijo

El responsable admitió haber atacado a un trabajador sanitario en un hospital de El Ejido y aceptó responsabilidad por atentado y lesiones, por lo que se le prohibió además acercarse a la víctima y deberá pagar una compensación económica

Guardar
Imagen AEKDPWCIW5AWJAO2H7CA2NOV2Y

El tribunal penal de la Plaza 2 de Almería concedió la suspensión de la sentencia de prisión a un hombre condenado por agredir a un pediatra en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido, estableciendo la condición de que el condenado no puede reincidir ni incumplir con el pago de la indemnización impuesta durante los próximos tres años. Según informó Europa Press, el acusado reconoció durante el proceso judicial haber cometido la agresión que ocurrió el pasado 29 de noviembre de 2022 y aceptó la responsabilidad por atentado a funcionario sanitario y por causar lesiones.

El medio Europa Press detalló que la agresión se produjo sobre las 15:00 horas, cuando el acusado accedió de manera violenta a la consulta de Pediatría y, tras increpar al médico porque supuestamente no había querido atender a su hijo, le propinó varios golpes en el rostro, cabeza y costado. Como consecuencia directa, el facultativo sufrió distintas lesiones en cabeza, antebrazo y una fractura en un dedo, que requirieron un periodo de recuperación cercano a los tres meses. El fallo judicial también contempla que, al tratarse de una agresión cometida contra un sanitario en el ejercicio de sus funciones, se reconoció expresamente la condición de autoridad del profesional afectado.

Según publicó Europa Press, la sentencia refleja que el acusado, además de la pena privativa de libertad a la que inicialmente fue condenado —un total de doce meses, repartidos en seis meses por atentado a la autoridad sanitaria y otros seis por lesiones—, no podrá comunicarse ni acercarse a menos de una distancia determinada de la víctima durante dos años. Se estableció también la obligación de abonar una indemnización de 5.000 euros al pediatra por los daños físicos ocasionados.

El Colegio de Médicos de Almería, según consignó Europa Press, manifestó su posición respecto a la resolución judicial, comunicando su repulsa ante toda forma de violencia contra profesionales sanitarios y respaldando la firmeza de la sentencia. En el comunicado remitido, la entidad destacó la importancia de que se denuncien todas las agresiones contra el personal sanitario y recordó que cuentan con los recursos adecuados para asesorar jurídicamente a cualquier colegiado que sufra este tipo de incidentes durante el desempeño de su trabajo.

El colectivo profesional también hizo un llamado dirigido a la Administración y a los órganos de Justicia, solicitando un fortalecimiento de las condenas orientado a garantizar la protección de los afectados y a generar un efecto disuasorio frente a potenciales agresores, tanto en casos de violencia física como verbal, según reiteró el propio Colegio médico en declaraciones recogidas por Europa Press.

La sentencia adquirió firmeza tras el reconocimiento expreso de los hechos por parte del acusado, lo que agilizó la resolución del caso y permitió establecer unas condiciones concretas para la suspensión de la pena privativa de libertad. Conforme al fallo revelado por Europa Press, si el hombre condenado incurre en nuevos delitos o incumple con la compensación económica fijada durante el periodo de suspensión, podría ser obligado a cumplir la condena de un año de prisión, medida preventiva que busca reforzar el carácter sancionador y preventivo de la resolución.

De acuerdo con los detalles publicados por Europa Press, el artículo 550 del Código Penal español se encuentra en la base jurídica de la condena por atentado a funcionario sanitario, considerando el incremento de estas situaciones como una problemática sensible en el ámbito de la atención sanitaria. Diferentes instituciones y organismos del sector han expresado su preocupación y han promovido acciones dirigidas tanto a la protección del profesional como a la sensibilización ciudadana.

La intervención policial y la tramitación judicial permitieron obtener pruebas consistentes sobre la agresión, incluyendo informes médicos que documentaron la naturaleza de las lesiones sufridas por el pediatra. El documento judicial reconoció la violencia con la que el acusado irrumpió en el despacho y el desprecio manifiesto hacia la autoridad del facultativo durante su jornada laboral, según recogió también Europa Press.

El episodio se suma a otras situaciones similares reportadas en diferentes puntos del país, lo que impulsa renovados debates sobre la protección del personal sanitario y la necesidad de dotar a los centros de salud y hospitales de mecanismos para prevenir agresiones de cualquier tipo. Las entidades del sector sanitario insisten en la necesidad de mantener canales de denuncia eficaces y acompañar a los profesionales en procedimientos legales posteriores, labor que el propio Colegio de Médicos de Almería reiteró al anunciar, según Europa Press, el respaldo institucional en cada instancia donde se vulneren los derechos de sus miembros.

Esta decisión judicial busca conjugar la exigencia de responsabilidad penal con la garantía de reparación para el profesional afectado y el refuerzo de la protección jurídica al resto de los trabajadores sanitarios, según evaluaron fuentes consultadas por Europa Press al comentar el alcance y las implicaciones del reciente fallo.

Temas Relacionados

Agresión a sanitariosHospital Universitario PonienteColegio de Médicos de AlmeríaTribunal de Instancia de AlmeríaAlmeríaEl EjidoViolencia contra médicosSentencia judicialPediatríaCódigo PenalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El euríbor registra mayor alza desde 2023 y encarece hipotecas por primera vez en dos años

Infobae

Controlado el incendio en Sierra Espuña (Murcia) tras afectar a 436 hectáreas

Infobae

El cierre del espacio aéreo a aviones de EEUU no afectará a los vuelos comerciales

Infobae

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45 horas

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45 horas

Facua denuncia a la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa de protección de datos en su tienda online

Facua ha presentado una queja formal ante organismos oficiales señalando ausencia de transparencia sobre el manejo de datos personales y reclamos por productos con simbología franquista que, según la asociación, menosprecian a víctimas e incumplen la legislación memorialista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

España cierra su espacio aéreo a todos los aviones que participen en la guerra de Irán

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

España dará la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

Corte en la A-3: un camión incendiado obliga a cerrar los dos carriles en dirección Madrid a la altura de Castillejo de Iniesta (Cuenca)

ECONOMÍA

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Los trabajadores españoles pagan de media 1.000 euros de más a Hacienda cada año por desconocer este beneficio laboral

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

Si cometes este error podrías perder años de cotización: un especialista en derecho laboral explica cómo evitar la situación y qué hacer al respecto

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza