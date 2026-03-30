Condenado a un año de cárcel un hombre que dio una paliza a un pediatra en Almería porque no atendía a su hijo

El tribunal penal de la Plaza 2 de Almería concedió la suspensión de la sentencia de prisión a un hombre condenado por agredir a un pediatra en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido, estableciendo la condición de que el condenado no puede reincidir ni incumplir con el pago de la indemnización impuesta durante los próximos tres años. Según informó Europa Press, el acusado reconoció durante el proceso judicial haber cometido la agresión que ocurrió el pasado 29 de noviembre de 2022 y aceptó la responsabilidad por atentado a funcionario sanitario y por causar lesiones.

El medio Europa Press detalló que la agresión se produjo sobre las 15:00 horas, cuando el acusado accedió de manera violenta a la consulta de Pediatría y, tras increpar al médico porque supuestamente no había querido atender a su hijo, le propinó varios golpes en el rostro, cabeza y costado. Como consecuencia directa, el facultativo sufrió distintas lesiones en cabeza, antebrazo y una fractura en un dedo, que requirieron un periodo de recuperación cercano a los tres meses. El fallo judicial también contempla que, al tratarse de una agresión cometida contra un sanitario en el ejercicio de sus funciones, se reconoció expresamente la condición de autoridad del profesional afectado.

Según publicó Europa Press, la sentencia refleja que el acusado, además de la pena privativa de libertad a la que inicialmente fue condenado —un total de doce meses, repartidos en seis meses por atentado a la autoridad sanitaria y otros seis por lesiones—, no podrá comunicarse ni acercarse a menos de una distancia determinada de la víctima durante dos años. Se estableció también la obligación de abonar una indemnización de 5.000 euros al pediatra por los daños físicos ocasionados.

El Colegio de Médicos de Almería, según consignó Europa Press, manifestó su posición respecto a la resolución judicial, comunicando su repulsa ante toda forma de violencia contra profesionales sanitarios y respaldando la firmeza de la sentencia. En el comunicado remitido, la entidad destacó la importancia de que se denuncien todas las agresiones contra el personal sanitario y recordó que cuentan con los recursos adecuados para asesorar jurídicamente a cualquier colegiado que sufra este tipo de incidentes durante el desempeño de su trabajo.

El colectivo profesional también hizo un llamado dirigido a la Administración y a los órganos de Justicia, solicitando un fortalecimiento de las condenas orientado a garantizar la protección de los afectados y a generar un efecto disuasorio frente a potenciales agresores, tanto en casos de violencia física como verbal, según reiteró el propio Colegio médico en declaraciones recogidas por Europa Press.

La sentencia adquirió firmeza tras el reconocimiento expreso de los hechos por parte del acusado, lo que agilizó la resolución del caso y permitió establecer unas condiciones concretas para la suspensión de la pena privativa de libertad. Conforme al fallo revelado por Europa Press, si el hombre condenado incurre en nuevos delitos o incumple con la compensación económica fijada durante el periodo de suspensión, podría ser obligado a cumplir la condena de un año de prisión, medida preventiva que busca reforzar el carácter sancionador y preventivo de la resolución.

De acuerdo con los detalles publicados por Europa Press, el artículo 550 del Código Penal español se encuentra en la base jurídica de la condena por atentado a funcionario sanitario, considerando el incremento de estas situaciones como una problemática sensible en el ámbito de la atención sanitaria. Diferentes instituciones y organismos del sector han expresado su preocupación y han promovido acciones dirigidas tanto a la protección del profesional como a la sensibilización ciudadana.

La intervención policial y la tramitación judicial permitieron obtener pruebas consistentes sobre la agresión, incluyendo informes médicos que documentaron la naturaleza de las lesiones sufridas por el pediatra. El documento judicial reconoció la violencia con la que el acusado irrumpió en el despacho y el desprecio manifiesto hacia la autoridad del facultativo durante su jornada laboral, según recogió también Europa Press.

El episodio se suma a otras situaciones similares reportadas en diferentes puntos del país, lo que impulsa renovados debates sobre la protección del personal sanitario y la necesidad de dotar a los centros de salud y hospitales de mecanismos para prevenir agresiones de cualquier tipo. Las entidades del sector sanitario insisten en la necesidad de mantener canales de denuncia eficaces y acompañar a los profesionales en procedimientos legales posteriores, labor que el propio Colegio de Médicos de Almería reiteró al anunciar, según Europa Press, el respaldo institucional en cada instancia donde se vulneren los derechos de sus miembros.

Esta decisión judicial busca conjugar la exigencia de responsabilidad penal con la garantía de reparación para el profesional afectado y el refuerzo de la protección jurídica al resto de los trabajadores sanitarios, según evaluaron fuentes consultadas por Europa Press al comentar el alcance y las implicaciones del reciente fallo.