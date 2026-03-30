Desarticulan en Granada un grupo criminal que vendía productos fitosanitarios ilegales

Granada, 30 mar (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado en Granada una organización criminal, con sede en Madrid, dedicada a la comercialización ilegal de productos fitosanitarios de uso profesional a través de internet que vendían en países como España y Francia.

Según ha informado este lunes el instituto armado, en el marco de la llamada operación Glifos han investigado a cinco personas y cuatro empresas implicadas por vender más de 210.000 litros de productos prohibidos.

Los integrantes del grupo criminal ofertaban las sustancias a nivel nacional e internacional mediante plataformas de venta 'online', incurriendo en la modalidad de "venta a distancia", prohibida por la normativa vigente.

Según las pesquisas, los investigados adquirían los productos utilizando la habilitación de una persona vinculada al grupo inscrita en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO), aunque carecían de autorización para su posterior distribución.

Entre septiembre de 2022 y octubre de 2024 el grupo llegó a comprar más de 210.000 litros de estos productos por un importe superior a 1,85 millones de euros, utilizando para ello dos mercantiles no autorizadas para operar en este ámbito.

Los productos eran almacenados en una nave situada en la provincia de Navarra -sin cumplir las garantías de seguridad exigidas- para su posterior distribución tanto en España como en otros países, principalmente Francia, donde existe una alta demanda debido a las restricciones sobre determinadas sustancias como el glifosato.

Durante la investigación se ha estimado que las ganancias obtenidas por esta actividad ilícita podrían superar los dos millones de euros y se han inmovilizado siete palés de productos fitosanitarios, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos contra la salud pública, el medio ambiente, la propiedad industrial, pertenencia a grupo criminal, contrabando, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Los organismos colaboradores han advertido de los graves riesgos que este tipo de actividad clandestina supone, tanto por la falta de control sobre estos productos como por sus posibles efectos perjudiciales para la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.

En este sentido, distintos informes técnicos señalan que sustancias como el glifosato, ampliamente utilizado en este tipo de productos, pueden resultar tóxicas y potencialmente contaminantes, además de haber sido clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como "probablemente carcinógenas en humanos". EFE