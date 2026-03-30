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Enrique Cornejo deja el Teatro Zorrilla de Valladolid después de dieciséis años de gestión

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Valladolid, 30 mar (EFE).- El empresario y productor escénico Enrique Cornejo ha dejado en Valladolid, después de dieciséis años de gestión, el Teatro Zorrilla, propiedad de la Diputación Provincial, al no haber superado el último concurso para un nuevo periodo de adjudicación.

"Se cierra para mí un ciclo lleno de satisfacciones marcado por el orgullo de haber estado vinculado a un teatro histórico en nuestra ciudad y en mi propia vida como vallisoletano", afirma Cornejo en una carta de despedida que ha remitido este lunes a los medios de información.

No obstante, aclara en otro párrafo de su misiva, no abandonará Valladolid donde advierte de que emprenderá una nueva etapa "adaptándome a nuevos espacios que acogerán una programación de actividades que será, sin duda, la prolongación de todo lo realizado hasta ahora".

Enrique Cornejo, que gestiona en Madrid el Teatro Muñoz Seca y en Cartagena (Murcia) el Auditorio El Batel, asumió en 2009 la dirección del Teatro Zorrilla en Valladolid tras la reinauguración de este histórico y centenario recinto escénico después de varios años de profunda remodelación.

Durante estos dieciséis años, además de crear hace más de una década el Premio Internacional de Poesía 'José Zorrilla', ha programado en este escenario numerosos espectáculos de diferentes géneros: teatro, humor, danza, conciertos, zarzuela y musicales.

La oferta de Enrique Cornejo para un nuevo periodo de adjudicación no pudo superar el concurso que a finales de diciembre pasado ganó la sociedad Klemark Espectáculos Teatrales. Una vez transcurrido el periodo de alegaciones pertinente, la nueva adjudicación se ha hecho efectiva con la llegada de nuevos gestores

El propio poeta y dramaturgo José Zorrilla (1817-1893) asistió en persona a la inauguración en 1884 del teatro que desde entonces lleva su nombre en la Plaza Mayor de Valladolid, aunque no es el más antiguo de cuantos se conservan en la capital.

Cerró en 1998, por riesgos estructurales, y durante varios años se rumoreó la posibilidad de su transformación en un activo inmobiliario que disipó la Diputación de Valladolid con su compra y posterior rehabilitación entre 2005 y 2009. EFE

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