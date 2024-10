Bordalás: "A los aficionados que empañan el fútbol hay que sacarlos de los estadios"

Getafe (Madrid), 4 oct (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, analizó este viernes la situación que se está viviendo en el fútbol español tras los últimos episodios de violencia y opinó que "la mayoría de seguidores que acuden a los campos tienen un comportamiento ejemplar", pero subrayó que a los que lo empañan, que son "pocos", "hay que sacarlos de los estadios porque seguramente vengan de portarse mal en sus casas".

El técnico azulón dio su punto de vista acerca de la polémica generada con los aficionados ultras tras el derbi de la pasada jornada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Cívitas Metropolitano y negó que haya jugadores que puedan alentar al público a comportamientos agresivos.

"No considero que los futbolistas hagan nada que pueda alterar a los aficionados. Cuando van al fútbol saben que es un deporte de contacto porque si vamos a ver un partido de rugby se tendría que tirar la gente al campo de los golpes que se dan. Hay unos jueces, están los árbitros, las televisiones y hay que ser respetuosos", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

"El fútbol es un deporte de contacto y a veces tu equipo hace faltas y otras las sufre. La gente que va a un campo a no comportarse va concienciada y condicionada. He ido a ver infinidad de partidos y conozco a mucha gente que lleva yendo toda la vida y su comportamiento es ejemplar. Unos cuantos lo empañan y hay que sacarlos de esa dinámica que no tiene nada que ver con el fútbol", confesó.

"La gente tiene que ir al fútbol a pasar un buen momento y ser respetuoso con los jugadores y aficiones rivales. La gente que se porta mal en un campo de fútbol viene de portarse mal en sus casas o fuera del campo y no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es disfrutar al máximo", apuntó.

Tras la acumulación de partidos de la anterior semana, con tres partidos en siete días, Bordalás reconoció que a su equipo le ha venido "muy bien la normalidad porque la energía estaba al límite".

"Hemos podido trabajar con mucha intensidad y hemos podido preparar el partido como no lo hacíamos hace semanas. Estamos todos y podemos contar con toda la plantilla. Hemos trabajado muy bien y los chicos están con mucha ilusión", señaló.

Esta jornada, el Getafe recibe a Osasuna, que suma 14 puntos en estas ocho primeras jornadas de Liga.

"Viene haciendo las cosas bien desde hace temporadas. Ha ido creciendo. Es un gran club, tiene una gran afición y ha ido fortaleciendo y mejorando su plantilla año tras año. Tenemos un gran rival delante y no va a ser fácil ganar", apuntó.

"Nuestro objetivo son los tres puntos. Las victorias son lo que deseamos. La pasada jornada pudimos dar una gran alegría a la afición y deseamos repetir mañana. Tenemos un gran equipo pero ellos están en un gran momento, tienen jugadores desequilibrantes por fuera y son un equipo muy completo que hay que felicitar. Han ido construyendo el proyecto estos años y están recogiendo los frutos", confesó.

Uno de los protagonistas del partido será el uruguayo Mauro Arambarri, que será homenajeado antes del encuentro por el Getafe por sus doscientos partidos como azulón.

"Hemos tenido la mala suerte de que las lesiones nos han privado de tenerle mucho tiempo y afortunadamente va alcanzando su mejor nivel. Es un jugador muy importante por lo que nos da y lo que transmite. Es un jugador muy bueno, honesto, honrado, trabajador y un gran compañero", manifestó.

El Getafe, en el Coliseum, volverá a estar arropado por sus aficionados en un horario (16:15) que gusta mucho al público azulón.

"La afición no es fundamental, es determinante. Sentir el calor y el apoyo en los buenos y malos momentos es muy importante. Es un horario mejor que el pasado y sé que estarán con el equipo, como lo vienen haciendo en casa y fuera. La intención es volver a dar una alegría", dijo.

José Bordalás también habló del nigeriano Christantus Uche, el jugador del Getafe que más faltas (29) lleva recibidas de todo el campeonato liguero.

"Los números y los datos están ahí. Es un jugador que los rivales saben que aguanta bien el balón, que es potente, vertical y capaz de superar lineas. Por eso intentan frenar las incursiones y capacidades que tiene pero para eso están los árbitros, para marcar esas faltas", concluyó. EFE